بـ«كسر المسوجر».. ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالجيزة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام «3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة»، بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب «كسر قفل المسوجر وتشغيلها بتوصيل الأسلاك»، مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب «16» واقعة سرقة وأرشدوا عن أماكن ارتكابها، وكذا أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عملائهم سيء النية «3 أشخاص»، وباستهدافهم أمكن ضبط المتهمين والمسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.