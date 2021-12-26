الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بنى سويف» تعلن مستجدات إصابة 14 طفلًا فى حادث سيارة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، مسؤولى الصحة والوحدة المحلية بمتابعة مستجدات إصابة بعض تلاميذ إحدى الحضانات بمدينة الفشن، والذي نتج عن اصطدام سيارة ميكروباص "كانت تقلهم" بورشة خشب على الطريق الدائري، أثناء محاولة السائق تفادي الاصطدام مع سيارة نقل كانت قادمة في الاتجاه المخالف.    

وانتقل على الفور حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الفشن، لمكان الحادث على الطريق الدائري لمتابعة الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها، حيث تم نقل الأطفال إلى المستشفى المركزي بمدينة الفشن، لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة فى بنى سويف، أن الحادث أسفر عن إصابة 14 طفلاً ما بين جروح وكدمات بسيطة وحالتهم مستقرة ويتلقون العلاج بالمستشفى، فيما تم تحويل 3 حالات لمستشفى بني سويف الجامعي لاستكمال العلاج، مشيرا إلى متابعة وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف لمستجدات الوضع الصحي للأطفال حتى تماثلهم التام للشفاء وخروجهم من المستشفى الذي يقوم بإطلاع المحافظ على كل التفاصيل أولاً بأول.

وتعود الواقعة بتلقي اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص كانت تقلهم بورشة خشب على الطريق الدائري، أثناء محاولة السائق تفادي الاصطدام مع سيارة نقل كانت قادمة في الاتجاه المخالف تقل أطفال أثناء عودتهم من الحضانة.

وعلى الفور، دفع مرفق هيئة إسعاف بني سويف بست سيارات إسعاف إلى موقع الواقعة، وتبيَّن أن المصابين وهم  "الاء.ن.م" - "روفيده.م.س" - "فريده.ح.م" - "عمر.م.ج" - "مازن.ع.ع"، ونقل الأهالي 5 أطفال آخرين وهم: "هنا.ا.ع" -"يسري.ف.م" - "محمد.ت.ا" - "إياد.م.ش" - "يوسف.م.ا".

 

بني سويف وزارة الصحة الدكتور محمد هاني غنيم الوحدة المحلية اصطدام سيارة مستشفى بني سويف

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وائل لطفي

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