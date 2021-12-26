15 سنة لتاجر مخدرات ضبط بـ100 «طربة حشيش» في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 15 سنة، بعد اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفى الصحن، ووضاح محمد عبدالسلام، وجلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم.

ترجع أحداث القضية رقم 20007 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات بقيام المتهم م.ف.ص، سائق، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض علي المتهم وعقب تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليه وبحوزته كيس بلاستيك وتفريغ محتوياته تبين بداخله عدد 100 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

و بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين للمره الثانيه 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 20 طربه من مخدر الحشيش وكمية من الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، لإثنين منهم معلومات جنائية، بمزاولة نشاطهم الإجرامي بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه متخذين من دائر أقسام المدينة مسرحاً.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 طربة لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.