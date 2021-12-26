الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

براءة مرتضى منصور من سب وقذف محمود الخطيب

مرتضي
مرتضي

 قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأحد، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الدعوى المقامة ضده من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت أوراق الدعوى، التي حملت رقم 1451 سنة 21، عن أن مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، عبر مقطعىّ فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

 

المحكمة الاقتصادية السب القذف والإزعاج التواصل الاجتماعي مرتضى منصور رئيس النادي الأهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

السيسى يوجه 3 وزارات بتوفير المرافق للتوسع في مساحات الأراضى بتوشكى

العثور على جثة ابنة ملحن شهير داخل شقة بأحد الكمبوندات بالتجمع الخامس

هل تنتظر مصر موجة جديدة من «كورونا»؟.. أطباء يجيبون

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر وأبرز أعراض متحور أوميكرون الجديد

البورصة تستهل الأسبوع الأخير من 2021 على صعود.. وتربح 2.8 مليار جنيه

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

للمصادقة على مخطط استيطاني: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها في الجولان المحتل

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية