براءة مرتضى منصور من سب وقذف محمود الخطيب

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأحد، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الدعوى المقامة ضده من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت أوراق الدعوى، التي حملت رقم 1451 سنة 21، عن أن مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، عبر مقطعىّ فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.