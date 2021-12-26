الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بدعم استصلاح 400 ألف فدان فى توشكى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تقديم الدعم وإجراء الدراسات اللازمة للإسراع في استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بمنطقة "فرع 4" في توشكى بمحافظة أسوان.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعقيبًا على كلمة رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية اللواء توفيق سامي توفيق، إن الوقت لا يسمح بتأخير ضم الأراضي الزراعية المستصلحة، وأنه إذا تمت زراعة هذه الأفدنة بالقمح لوفرت للحكومة نصف مليون طن تقريبًا، مشيرًا إلى أن سرعة إدخال أراضٍ زراعية للخدمة يوفر على الحكومة أموالًا تنفق فى هذا الاتجاه.

وطالب الرئيس السيسي من وزارة الكهرباء والهيئة الهندسية ووزارة الزراعة وكل المؤسسات المعنية، بسرعة إنجاز عملها حتى تكون هذه الأفدنة جاهزة للزراعة في أقرب وقت ممكن.

أسوان السيسي توشكى الرئيس السيسي

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