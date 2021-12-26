الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل الا انا حلم حياتي الحلقة 10 والأخيرة بعد تصدرها محركات البحث

حلم حياتي
حلم حياتي

نقدم لمتابعي الدستور تفاصيل مسلسل الا انا حلم حياتي الحلقة 10 والأخيرة بطولة الفنانة الشابة مايان السيد بعد تصدرها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد عرضها على قناة DMC في الثامنة من مساء أمس السبت بعد أسبوعين من العرض.

مسلسل الا انا حلم حياتي الحلقة 10

شهد مسلسل الا انا حلم حياتي الحلقة 10 والأخيرة أحداثا مثيرة خلال الحلقة التي انتظرها الجمهور، حيث تم القبض على الشاب حاتم المعتاد على سرقة السيارات بعد أن نصبت خطيبته كمينا له، تأتي اللحظات المنتظرة لعرض المسرحية التي تقوم ببطولتها خديجة على مسرح الجامعة وتوتر الأسرة كلها قبل العرض إلا أن والدها وعلى كانوا على يقين بأنها ستنجح في الدور ولكن البطل الذي  يقف أمامها يصاب بارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ إلا أنا علي يطلب من والد خديجة الوقوف أمامها وبالفعل يوافق وتعرض المسرحية وتحقق خديجة نجاحا كبيرا.

مسلسل الا انا حلم حياتي الحلقة الأخيرة

أثناء نظر قضية التنمر على خديجة تتنازل فجأة وتقول للشباب المتنمرين بها إنها كانت تحب النجاح وبالفعل نجحت وعرضت مسرحيتها ولا حاجة لعقابهم على التنمر واعلنت عفوها و تنازلها عن القضية مما أدى إلى اعتذارهم لها، وتنتهي الحلقة بعودة مروة إلى أهلها زواج طارق من حبيبته بعد موافقة جدها وتنتهي الحلقة بتواجد عنن من الشباب الحاضرين أمام الرئيس السيسي في احتفالية قادرون باختلاف.

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عرض العمل عبر قناة دي إم سي العام في تمام الثامنة مساء يوميا من السبت إلى الأربعاء، وقدم بطولة الحلقات مع الفنانة الشابة مايان السيد كلا من سماح السعيد وتيام قمر ومنة عرفة ومروة عبد الناصر وعدد من الفنانين الشباب، والمسلسل الجديد ناقش فكرة التنمر ومواجهته من خلال القوانين الجديدة ووعي الأهل، كما سيتم عرض الحلقة الأولى من الحكاية الأخيرة من المسلسل اليوم باسم "تقلها دهب".

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