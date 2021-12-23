أحمد رزق: دوري في مسلسل «لام شمسية» مفاجأة للجمهور

كشف الفنان أحمد رزق عن بدء التحضير لتصوير فيلم سينمائي جديد، لافتا إلى أنه من المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده قريبا، رافضا الإفصاح عن تفاصيل العمل قبل انطلاق عملية التصوير،حيث يعقد حاليا صناع الفيلم جلسات عمل مكثفة للاستقرار على أبطاله و كافة التفاصيل الخاصة بالفيلم.

وقال أحمد رزق - إنه يقرأ حاليا أيضا عددا من السيناريوهات لعدد من الأعمال الدرامية منها ما ينتمي لنوعية الـ30 حلقة ومنها ما ينتمي للمسلسلات القصيرة، لافتا إلى أنه سيحسم قريبا أمر مشاركاته فيها وسيعلن عن تفاصيل أي عمل درامي فور إتمام عملية التعاقد.

وعبر رزق، عن سعادته بخوض موسم دراما رمضان 2022 بالمشاركة في بطولة مسلسل "لام شمسية" الذي يشاركه فيه البطولة كل من الفنانين إياد نصار و منى زكي، لافتا إلى أن الكاتبة مريم نعوم قامت بصياغة سيناريو العمل بشكل محكم، و مشيرا إلى أن المخرج كريم الشناوي بدأ في تصوير المشاهد الأولى للعمل،ويتم حاليا تكثيف التحضيرات لمواصلة تصوير مشاهد المسلسل.

وأعرب رزق عن أمله في أن يحظى مسلسل "لام شمسية" بقبول واستحسان الجمهور وأن يحقق نسبة مشاهدة مرتفعة خلال الماراثون الرمضاني،لافتا إلى أن الشخصية التي يجسدها خلال أحداث العمل ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور رافضا الكشف عن ملامح الشخصية التي يقدمها خلال أحداثه.

جدير بالذكر أن فيلم "200 جنيه" يعد أخر الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان أحمد رزق،ويعتمد العمل على البطولة الجماعية، حيث يشارك في بطولته كل من الفنانين، هاني رمزي، ليلى علوي، إسعاد يونس،عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.