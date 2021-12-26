«كسروا جمجمته».. القبض على 3 متهمين تعدوا على صاحب عربة مشروبات بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأحد، القبض على 3 أشخاص تعدوا بالضرب على مالك عربة لبيع المشروبات بأحد الشوارع، بسبب خلاف على أولوية الوقوف، بمنطقة مدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مالك عربة لبيع المشروبات بأحد الشوارع، ومصاب بكسـر بالجمجمة ونزيف بالمخ إثر ادّعاء مشاجرة.

بالفحص وسؤال والد المجنى عليه اتهم ثلاثة أشخاص: مالـك عربة لبيـع المشروبات بذات المنطقة، ومبيض محارة، ونجار مسلح، جميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة، بالتعدي على المجني عليه بسبب خلافات بينهم حول أولوية الوقوف بسيارات بيع المشروبات، تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدي عليه باستخدام عصا خشبية "شـومة" ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشـكو في حقهـم والأداة المستخدمة، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.