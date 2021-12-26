كنائس الروم الملكيين الكاثوليك بالقاهرة تحتفل بعيد الميلاد المجيد

احتفلت كنائس الروم الملكيين الكاثوليك بالقاهرة، بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الأب الإيكونومس فريد عطا، راعي كاتدرائية القيامة بالظاهر، قداس عيد الميلاد المجيد، بحضور مندوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اللواء محمد عمرو، واللواء عبد المجيد محمد، نيابةً عن وزير الداخلية، بالإضافة إلى الآباء الكهنة، المهنئين من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وخلال العظة، نقل الأب فريد تهنئة غبطة البطريرك يوسف العبسى إلى أبناء النيابة البطريركية في مصر، وكذلك تهنئة سياده المطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك بمصر.

وفي كنيسة سيدة البشارة بشبرا، ترأس الأرشمندريت بيوس فرح، راعي الكنيسة، والوكيل البطريركي بالقاهرة صلاة القداس الإلهي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قام رؤساء أحياء الساحل، وروض الفرج، ومندوبين عن مجلس النواب، بتقديم التهنئة إلى الأب الراعي بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ونقل الأب بيوس تهنئة غبطة البطريرك يوسف العبسي، وسيادة المطران جورج بكر إلى أبناء الرعية.

وترأس الأب الإيكونومس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس الكبير بمصر الجديدة، قداس عيد الميلاد المجيد، بمشاركة الأب ستيفن لبط.

وفي سياق متصل، احتفلت كنيسة مريم سيدة السلام بجاردن سيتي، بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الصلاة راعي الكنيسة، الأرشمندريت جورج فراس.

وبكنيسة القديس يوسف بالزيتون، ترأس الأرشمندريت كيرلس مشنتف، راعي الكنيسة، قداس عيد الميلاد المجيد، بحضور أعضاء مجلس النواب عن منطقة الزيتون.

وترأس كل من الأب نبيل أشعياء، والأب يوحنا رامز قلليني، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة العذراء الطاهرة بمصر الجديدة.

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

