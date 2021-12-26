خاص.. الأهلي وفيوتشر بأحدث وحدات التصوير في مصر بتقينة 4K

يخوض النادي الأهلي في مساء اليوم مباراته المؤجلة من الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري أمام نادي "فيوتشر إف سي" من ستاد "الأهلي وي السلام" والتي تشهد حدثًا سعيدًا لمحبي الدوري المصري.

علم “الدستور” أن المباراة سيتم إنتاجها للمرة الأولى بالوحدة “OB 24” بتقنية 4K حيث تخدم الوحدة الجديدة والمميزة للمرة الأولى في الدوري المصري بعد انتشار الوحدة “OB 23” في عدد من المباريات خلال الفترة الماضية ومنها مباراة الأهلي والإسماعيلي ومؤخرًا الزمالك وغزل المحلة أمس السبت في الدوري المصري أيضًا.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر

ويقف المخرج محمد نصر الدين على إخراج مباراة الأهلي وفيوتشر التي تقام في الثامنة من مساء اليوم ويسعى لاستخدام أكبر عدد من كاميرات الوحدة الجديدة التي تمثل نقلة كبيرة في تصوير وإنتاج ونقل مباريات الدوري المصري الذي حدثت له طفرة هائلة في الصورة منذ بداية العام بعد الاتفاقات التي أعلنتها رابطة الأندية المصرية واستخدام وحدات الـHD في تصوير المباريات وبأكبر عدد من الكاميرات للعمل على تحسين جودة منتج الدوري المصري الذي يستحق التواجد في منطقة أفضل بكثير.

وتشهد قائمة النادي الأهلي اليوم تواجد كلًا من، محمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وأكرم توفيق وحمدي فتحي وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي معلول ومحمد شريف وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

ويسعى الأعلى لاحتلال الصدارة مجددا بعد مباراة الليلة بعد تصدر الزمالك المؤقت أمس السبت بعد الفوز على نادي غزل المحلة باستاد القاهرة الدولي في المباراة التي نقلت بتقنية 4K من خلال الوحدة 23 بتواجد عدد كبير من الفنيين والمصورين والمخرجين تحت إدارة المخرج قطب رجب وبعدد كاميرات ضخم أظهرت ستاد القاهرة في أحلى حلة له خلال المباراة.