الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرق صياد في المجري الملاحي لقناة السويس ببورسعيد

غرق
غرق

لقى صياد يُدعى حسن مصطفى محمود، مصرعه اليوم الأحد، وذلك بعدما غرق في المجري الملاحي لقناة السويس، أثناء العمل.

ووصل مستشفى المبرة جثة الغريق حسن مصطفي محمود، يبلغ من العمر 41 عامًا، متوفي نتيجة الغرق في منطقة باب 20 الجمركية، أحد مداخل ميناء بورسعيد.

وتبيَّن أن الغريق صاحب لانش صيد، وقد سقط في المجري الملاحي ولقي مصرعه بعدما تشبعت الرئة بالمياة وأفقدته التنفس، وتم انتشالة بواسطة الأهالي والجهات المعنية داخل موانئ  بورسعيد.

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، وأمر بتكليف فريق بحث جنائي للوقوف على الملابسات، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتم وضع الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة.

وعاينت النيابة العامة موقع الحادث، وناظرت الجثة داخل المشرحة، وأمرت بالتحفظ عليها تحت تصرفها، لحين الإنتهاء من الإجراءات اللازمة، والتصريح بالدفن.

واجتمعت أسرة الغريق أمام مستشفى المبرة في انتظار التصريح بالدفن، وقد خيم الحزن على محيط المشرحة، وذلك لدفن الغريق بمقابر بورسعيد عقب الإنتهاء من تحقيقات النيابة العامة، وصدور تصريح الدفن.

يُذكر أن محافظة بورسعيد تشهد حالة من الطقس المستقر، ولم تشهد خلال الساعات الماضية سقوط للأمطار أو زيادة في سرعة الرياح، وتشهد الموانئ انتظامًا في حركة الملاحة، كما يشهد ميناء الصيد انتظامًا في الحركة، وذلك في ظل انخفاض للأمواج وسرعة الرياح.

عمل الطقس قناة السويس الأحد مستشفى سقوط محافظ قنا اليوم الرى

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