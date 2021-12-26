تقرير يبرز الإقبال الكبير على الجناح المصري في «إكسبو 2020 دبي»

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" تصريحات وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع بأن جناح بلادها في "إكسبو 2020 دبي" قد اجتذب حتى الآن أكثر من نصف مليون زائر منذ افتتاحه في أوائل أكتوبر، مما يجعله من بين الأجنحة الأكثر زيارة وجذباً للزائرين.

ونقلت عنها قولها "إن الجناح المصري يأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن من الحضارة الفرعونية في الماضي إلى إنجازات الحاضر ورؤية المستقبل."

وأشارت الصحيفة إلى أن الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي شمل نسخا من كنوز الملك توت عنخ آمون، و3 توابيت ملكية، وتمثال ماعت، الإلهة المرتبطة بالحقيقة والعدالة والتوازن والصلاح في مصر القديمة.

وذكرت أن أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، أن الجناح المصرى استقبل خلال شهر ديسمبر العديد من الزيارات الرسمية والجولات لشخصيات عامة ومرموقة من مختلف الدول أبرزها زيارة ملك السويد والتى كانت أول زيارة ملكية منذ الافتتاح، وزيارة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات.

ولفتت إلى أن الجناح المصرى عقد هذا الشهر ندوات حول الطاقة المستدامة والابتكار وريادة الأعمال واللغة العربية وقناة السويس والسياحة والتعليم العالي والمدن الذكية.

وشهد الجناح المصري المشارك بفعاليات "إكسبو 2020 دبي" إقبالا غير مسبوق من الزائرين خلال الأسبوع الأول من المعرض، نظرا للمحتوى الفريد الذي يتمتع به الجناح وأهمها التوابيت الأثرية التي تجسد حضارة مصر العريقة والمستنسخات الفرعونية، بالإضافة إلى تصميمه المبتكر الذي يبرز تاريخ و حضارة مصر الممتد لآلاف السنين مرورا بالتطور الهائل الذي حققته في العصر الحديث مما جذب إقبالا كبيرا من الجمهور.

ويعد الجناح المصري أحد أهم الأجنحة المشاركة بإكسبو، حيث يقع في منطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.