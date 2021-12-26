فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا يوميًا جديدًا بإصابات كورونا

سجلت فرنسا يوم الأحد 104611 حالة إصابة جديدة بكورونا، في أعلى رقم قياسي يومي منذ تفشي الوباء في البلاد، ليصل إجمالي عدد الحالات لديها إلى 9088371.

وذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن إجمالي 16162 مريضًا مصابًا بكورونا تم نقلهم إلى المستشفى و3282 منهم في العناية المركزة.

وأضافت الهيئة أنه مع تسجيل 84 حالة وفاة إضافية بسبب كورونا، وصل عدد الوفيات على المستوى الوطني إلى 122546.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن 52712462 شخصًا تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل، حيث يمثلون بذلك حوالي 78.2% من جميع السكان.