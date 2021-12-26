«الأهرام» : صعيد مصر فى مقدمة أولويات خطط التنمية

أكدت صحيفة "الأهرام" أن صعيد مصر في مقدمة أولويات خطط التنمية ويحظى بنصيب "الأسد" في عدد من المبادرات الرئاسية.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان "الصعيد على خريطة التنمية" اليوم /الأحد/ - أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما متزايدا بإقليم الصعيد، منذ عام 2014، بما يؤدي إلى معالجة واحدة من أكثر الإشكاليات، وهي التنمية غير المتوازنة، التي تشمل مشروعات بقطاعات الصحة، والكهرباء، والبترول، والمياه، والصرف الصحي، حيث كانت الحكومات في عقود سابقة تهتم بأوضاع المركز على حساب الأطراف.

وأشارت إلى أنه في هذا السياق، يدشن الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية بمختلف القطاعات، في محافظات بني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، بحيث تنتقل هذه المشروعات من مرحلة التخطيط، والتنفيذ إلى واقع فعلي يشهده صعيد مصر، مع الأخذ في الاعتبار المقومات والمزايا النسبية، التي تحظى بها كل محافظة.

وأضافت أن تلك المشروعات تشمل افتتاح كل من المجمع الصناعي بمدينة البغدادي في محافظة الأقصر والمجمع الصناعي بمدينة بياض العرب في محافظة بني سويف، والمجمع الصناعي بالمطاهرة في محافظة المنيا، والمجمع الصناعي بمحافظة قنا، والمجمع الصناعي بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، ويجري العمل بخمسة مجمعات صناعية أخرى، كما أن هناك مشروعات محاور للطرق والنقل، ولاسيما محاور النيل، التي تشمل محور قوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات، ومحور سمالوط بمحافظة المنيا بطول 24 كيلومترا، ومحور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومترا، ومحور ديروط الفرافرة وتمتد المرحلة الأولى بطول 15 كيلومترا، ويربط بين شرق وغرب النيل، فضلا عن تطوير الطرق الخاصة ببعض المشروعات الرئيسية، ومنها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي (القاهرة/ المنيا) بطول 230 كيلومترا، وطريق (سفاجا- القصير ـ مرسى علم) بطول 200 كيلومتر، بالإضافة إلى عدد من الكباري والمزلقانات ومنها: كوبري میدان المديرية بمحافظة بني سويف، وكوبري البلينا بمحافظة سوهاج، وكوبري أعلى مفيض توشكي، مشيرة إلى أنه يشارك في تنفيذ مشروعات الطرق 125 شركة منها 122 شركة قطاع خاص، يعمل بها ما يزيد على 80 ألف موظف وعامل، وبما ينعكس على معدلات تشغيل الشباب، وبالتالي خفض معدلات البطالة، كما سيتم افتتاح مجمع للخدمات الحكومية في بعض القرى داخل محافظات الصعيد في سياق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشارت الصحيفة إلى إطلاق مشروع قومي لاستصلاح الأراضي، وافتتاح بعض الوحدات السكنية، ورفع مستوى الخدمات الطبية لخدمة المواطنين الأولى بالرعاية، علاوة على ذلك، تم إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية في الصعيد، ومنها (جامعة بنى سويف التكنولوجية، جامعة أسيوط التكنولوجية، جامعة المنيا التكنولوجية، جامعة الأقصر التكنولوجية) بإجمالي تكلفة مليار و717 مليون جنيه.