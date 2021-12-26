التحالف: دمرنا مخازن أسلحة نوعية فى معسكر للحوثيين بصنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن أنه دمر مخازن "للأسلحة النوعية" تابعة للحوثيين بضربات جوية على معسكر التشريفات في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر التحالف، في بيان نقلته وسائل الإعلام السعودية الرسمية: "دمرنا مخازن للأسلحة النوعية في معسكر التشريفات والعملية استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من المعسكر في صنعاء".

وأضاف التحالف أن "على الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن التحالف، في وقت سابق ، شنه "ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء" ضمن عملية قال إنها جرت "استجابة للتهديد".

وتابع: "ونطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات والعملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ومساء الجمعة أعلن التحالف عن مقتل شخصين في مدينة صامطة جنوب السعودية بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون.

وفي وقت سابق من اليوم، دمر التحالف مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة داخل صنعاء.

ولفت التحالف، في بيان، إلى أن الأهداف شملت مخازن وورش تجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مضيفًا أنه تم تدمير كهوف جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء.

وأشار التحالف إلى أن العملية جاءت استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين، مطالبًا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وفى وقت سابق من اليوم، أدانت السفارة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات هجوم جماعة الحوثيين على العاصمة الرياض بصاروخ بالستي.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان صادر عنها، إن هجمات ميليشيا الحوثي تعرض للخطر المدنيين الأبرياء والمدن والبنى التحتية الحيوية، مشيرة إلى أن الحوثيين يظهرون من خلال كل هجوم أنهم غير مهتمين بالسلام.

وجددت السفارة الأمريكية التزام واشنطن بأمن المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن بلادها تقف متحدة «مع شركائنا السعوديين» وفق نص البيان.

كما أدان الاتحاد الأوروبي، استمرار استهداف جماعة الحوثيين للمنشآت السعودية، داعيًا لدعم الحل السياسي للنزاع هناك والتوقف عن استهداف ما يعرض المدنيين للخطر.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان: «شهد الصراع في اليمن تصعيدًا عسكريًا مقلقًا آخر، يدين الاتحاد الأوروبي الهجمات المتكررة عبر الحدود السعودية».

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بهدف تحقيق اتفاق سياسي شامل.