أسعار مواد البناء اليوم الأحد 26-12-2021

ينشر لكم موقع "الدستور" أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية، اليوم الأحد 26-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنتها الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار مواد البناء مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-12-2021

سعر الحديد اليوم

سجل الطن مستوى 13700 جنيه تسليم أرض المصنع، وهو أدني سعر، ويصل الطن للمستهلك بسعر يبدأ من 14 ألف جنيه، وذلك بعد إلغاء رسوم استيراد البيليت الشهر الماضي.



سعر الأسمنت اليوم

أما عن أسعار الأسمنت فتسجل حاليًا 875 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع وهو أقل سعر، ويصل أقصى سعر ألف جنيه، ويصل السعر للمستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيهًا إلى 1100 جنيه.

سعر الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 800 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2000 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيهًا.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6800 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه.

سعر الرمل اليوم

وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، ووصل سعر الجرار الواحد من الرمل 4م إلى حوالي 360 جنيهًا مصريًا، بينما وصل سعر السيارة الكبيرة الـ13م من الرمل إلى 1200 جنيه مصري، و السيارة الكبيرة الـ20م وصل سعرها اليوم إلى 1800 جنيه مصري

سعر طن الجبس

و تراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيهًا للطن سعر المصنع، وللمستهلك 600 - 700 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-12-2021

يشار إلي أنه خلال الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن تعديلات جديدة على ضوابط رخص الصناعات الثقيلة المطروحة للمستثمرين، والتي شهدت إضافة منتجات جديدة للبنود الواردة في القرار 47 لسنة 2020 ، والخاص بالضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة على المستثمرين، لتشهد إضافة 4 قطاعات إنتاجية جديدة منها بلاطات الصلب والبيليت ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن وكتل الصلب السبائكي.