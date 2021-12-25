حصيلة قياسية.. فرنسا تسجل نحو 100 ألف إصابة يومية بكورونا

سجلت فرنسا، اليوم السبت، لأول مرة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، في حصيلة يومية قياسية.

وذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية، في أحدث إحصائية لها، إنها سجلت 104611 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 94124 في بيانات أمس الجمعة، ما كان يمثل عددا قياسيا سابقا، بينما تجاوزت حصيلة الحالات العامة مستوى 9 ملايين.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المصابين في غرف العناية المركزة بالمستشفيات ارتفع بواقع 28 شخصا إلى 3282.

كما ذكرت أنها رصدت 84 وفاة جديدة في المستشفيات ليصل عدد المتوفين فيها بفيروس كورونا إلى 95513.

ويأتي الارتفاع غير المسبوق للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ظل انتشار متسارع لسلالة "أوميكرون" الجديدة التي تعتبر أكثر انتقالا، بينما تبحث السلطات إجراءات جديدة لمكافحة المتحور خاصة تكثيف عملية التلقيح.