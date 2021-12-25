السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حصيلة قياسية.. فرنسا تسجل نحو 100 ألف إصابة يومية بكورونا

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

سجلت فرنسا، اليوم السبت، لأول مرة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، في حصيلة يومية قياسية.

 

وذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية، في أحدث إحصائية لها، إنها سجلت 104611 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 94124 في بيانات أمس الجمعة، ما كان يمثل عددا قياسيا سابقا، بينما تجاوزت حصيلة الحالات العامة مستوى 9 ملايين.

 

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المصابين في غرف العناية المركزة بالمستشفيات ارتفع بواقع 28 شخصا إلى 3282.

 

كما ذكرت أنها رصدت 84 وفاة جديدة في المستشفيات ليصل عدد المتوفين فيها بفيروس كورونا إلى 95513.

 

ويأتي الارتفاع غير المسبوق للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ظل انتشار متسارع لسلالة "أوميكرون" الجديدة التي تعتبر أكثر انتقالا، بينما تبحث السلطات إجراءات جديدة لمكافحة المتحور خاصة تكثيف عملية التلقيح.

كورونا فرنسا وفيات اصابات جديدة كوفيد 19 حصيلة قياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع عائلته

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

وزير المالية: زيارات الرئيس السيسي للصعيد رسالة للمسئولين

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

فرنسا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

إصابة طالبين بـ«خرطوش» أثناء مرورهما بجوار مشاجرة في شبرا الخيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر