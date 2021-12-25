السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

وفاة نقيب محامي شمال الجيزة «ناصر متولي».. والنقابة: «كان داعمًا لقضايا المهنة»

متولي
متولي

توفي منذ قليل، المحامي ناصر متولي نقيب محامي الجيزة، لتتوالى رسائل النعي والتعزية من المحامين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على دوره في دعم المحامين ونصرة قضاياهم.

وقال عمرو محيى، نقيب المحامين بشمال القاهرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "لا إله الا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة النقيب ناصر متولي نقيب محامي شمال الجيزة الأخ والصديق وعشرة العمر رحم الله الفقيد وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان وغفر الله لك وأسكنك المولي فسيح جناته، لا أستطيع أن أقول إلا الحمد لله راضين بما قسمه الله".

وقال رمضان كشك، عضو مجلس نقابة المحامين بشمال الجيزة: "لله ما أعطى ولله ما أخذ ولا نقول إلا ما يرضى ربنا عز وجل.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذ ناصر متولي نقيب محامي شمال الجيزة في ذمة الله".

وفي فبراير الماضي، أعلنت اللجنة القضائية المشكلة من هيئة قضايا الدولة، للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نتيجة انتخابات نقابة شمال الجيزة الفرعية، وأوضحت اللجنة فوز ناصر متولي حسانين محمد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات، وعددها 766 صوتًا.

 

نقيب المحامين نقابة المحامين قضايا الدولة مواقع التواصل الاجتماعي وزيرة الثقافة هيئة قضايا الدولة المحامين

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