روبى تتألق فى جلسة تصوير جديدة بإطلالة شتوية جريئة

خضعت الفنانة روبي لجلسة تصوير جديدة بالتزامن مع احتفالات الكريسماس واقتراب حلول عام 2022 الجديد، واتسمت إطلالتها الشتوية بالجرأة.

وأطلت روبي بجاكيت أسود طويل، وجوارب سوداء شفافة، وشعر قصير مموج منسدل على كتفيها، وسيطرت على ملامحها حالة من الجرأة والإثارة، بماكياج غامق أبرز جمال وجهها.

من ناحية أخرى؛ تستكمل النجمة روبى مشاهدها فى فيلم "العيل"، للنجم أحمد حلمى خلال الأيام المقبلة، ويعمل المخرج محمد شاكر خضير على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم الدرامية، التي سيشاركون من خلالها في موسم دراما رمضان 2022.

ويشارك فى بطولة فيلم "العيل" الفنان عمرو عبدالجليل والفنانة روبى والفنانة نسرين أمين ونور إيهاب وآخرين، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل من "إكس" إلى "العيل" وهو الاسم النهائى للفيلم.

يذكر أن روبى كشفت مؤخرا عن صور لها وسط الحقول والأراضى الزراعية، من كواليس تصوير فيلم "برة المنهج"، للمخرج عمرو سلامة الذى يشارك فى تأليفه مع خالد دياب، ويتناول العمل قضية التنمر وتحقيق الذات، بينما يضع الموسيقار الكبير راجح داوود، الموسيقى التصويرية للفيلم، ويعرض حاليا فى السينمات.

وتجسد روبى فى الفيلم شخصية مُدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض لكثير من الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث بينها وبين بطل العمل ماجد الكدوانى.

وطرحت النجمة روبى أحدث أغانيها على "يوتيوب" والتي تحمل اسم "الهشك بشك" من كلمات شادى نور وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو وهندسة صوت ماهر صلاح.

وفوجئ متابعو المطربة روبى بحذفها أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "الهشك بشك" من على قناتها على يوتيوب، بعد طرح برومو الأغنية قبل ذلك بأيام.

ويرجع السبب فى حذف روبي للأغنية من على قناتها على يوتيوب، إلى أن المطربة ساندى تتواجد حاليا في فرنسا لتصوير تلك الأغنية فيديو كليب مع المنتج وليد منصور، التى اختارت لها اسما آخر "فى ال لاا لاا لاا لاا"، حيث كان منصور متعاقدا فى وقت سابق مع المطربة روبى على تقديم هذه الأغنية وأغنيات أخرى قبل أن ينفصل الثنائى، لتذهب الأغنية إلى "ساندى"، التى طرحت برومو الأغنية، اليوم الجمعة، وهى من كلمات شادى نور وألحان محمد يحيى .