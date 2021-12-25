السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: إنجاز 95% من العمليات الجراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم السبت، مع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة،  والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والأمين العام المساعد للجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور محمود الغزالي، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والدكتورة نيرة أمين، مدير المكتب الفني لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك لبحث سبل تطوير علاج مرضى الأورام.

وبحث الوزير، خلال الاجتماع، البروتوكولات الخاصة بتشخيص وعلاج الأورام المُتبعة في مراكز الأورام على مستوى محافظات الجمهورية، وأعداد متلقي الخدمة بكل محافظة، لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين، مؤكدًا تدريب الكوادر الطبية وخطط التدريب الدورية، مشيرًا إلى دراسة إدراج تلك التدريبات ضمن برنامج الزمالة المصرية، فضلًا عن إتاحة البرامج التدريبية للراغبين في الحصول عليها خارج برامج الزمالة.

ولفت إلى أهمية التوسع في المراكز المعتمدة لعلاج الأورام على مستوى محافظات الجمهورية، وتجهيزها على أعلى مستوى، فضلًا عن التوسع في تدريب الكوادر الطبية العاملة بالمراكز وفقًا للمعايير العالمية لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

استمرار المرور الدوري على المستشفيات

وتابع الوزير تشغيل مستشفى أهناسيا بمحافظة بني سويف، ومستشفى الكبد بـمركز ههيا في محافظة الشرقية، والتي تقدم خدمات جراحات «الكبد، البنكرياس، القنوات المرارية للكبار والأطفال»، كما تضم عيادات تجهيز لزراعة الكبد، كما تابع تدريب القوى البشرية من الكوادر الطبية للعمل بالمستشفى، مؤكدًا استمرار المرور الدوري على المستشفيات التابعة للأمانة لمتابعة التجهيزات الخاصة بها، فضلًا عن متابعة جاهزية بنوك الدم الإقليمية بالمحافظات، والتي يبلغ عددها 28 بنك دم بالمحافظات، لاعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقًا لمعايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروع الطب عن بعد «Telemedicine»، لافتًا إلى إنشاء 19 وحدة طب «عن بعد» بمستشفيات ومراكز الأمانة، حيث تمت الاستفادة من تلك الوحدات في مناظرة حالات كورونا وخطط التوسع في الفترة المقبلة.


من جانبها، لفتت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى إجراء 147 ألفًا و158 عملية جراحية للمواطنين من خلال مستشفيات الأمانة ضمن مبادرة قوائم الانتظار منذ أول يناير 2019 حتى الآن، بنسبة إنجاز بلغت 95%، وذلك في تخصصات «جراحة القلب، قسطرة القلب، أورام المخ، كي الضفيرة العصبية، جراحات قلب الأطفال، جراحات الأورام، جراحات الأوعية الدموية، القساطر الطرفية، القساطر المخية، جراحات واستبدال المفاصل».

تجهيز وتشغيل مستشفى ملوي


وأشارت "إبراهيم" إلى تجهيز وتشغيل مستشفى ملوي التابعة للأمانة بمحافظة المنيا بطاقة استيعابية «120 سريرًا داخليًا، 18 سرير رعاية مركزة، رعاية مركزة للأطفال، وحدة سكتة دماغية»، فضلًا عن تجهيزه بوحدة أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي، بالإضافة إلى إجراء جراحات القسطرة القلبية وجراحة القلب والمخ والأعصاب بالمستشفى، كما تم تجهيز وتشغيل مستشفى سمالوط النموذجي بطاقة استيعابية «100 سرير داخلي، 11 سرير رعاية مركزة»، فضلًا عن رعاية الأطفال.

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IMG-20211225-WA0017
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