«نهاد صليحة و فهمي فوزي».. الثقافة تُحيي مسارح الجامعة للنهوض بالحركة الفنية

في الوقت الذي تدعم فيه الدول ومؤسساتها جهود بناء الوعي لدى المواطنين لمواجهة التطرف ومحاولات الجماعات الإرهابية للنيل من النسيج الوطني كثفت وزارة الثقافة باعتبارها شريكًا فى معركة الوعي من نشاطها لتبدأ في إحياء المسرح الجامعي الذي كان له دورًا بيرًا فى عقود سابقة فى زيادة الوعي عند الشباب.

وزارة الثقافة أنشأت مسارح جديدة فى الجامعات المصرية تخليداً وتكريماً لرموز الحركة المسرحية ونهوضًا بالحركة الفنية داخل مصر من بوابة أبو الفنون "المسرح".

فى السطور التالية نستعرض أبرز المسارح الجامعية التى افتتحت مؤخرًا..

نهاد صليحة باكاديمية الفنون

في نوفمبر الماضي، افتتح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون أحد مشروعات أشرف زكي رئيس الأكاديمية السابق، وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وخلال الحفل، تم تكريم كلٍ من الفنانة سهير المرشدي والفنان لطفي لبيب، بالإضافة إلى تكريم عدد من أبطال حرب 6 أكتوبر المجيدة.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، إن الراحلة نهاد صليحة كانت علامة فارقة في حياتنا الثقافية، ومصدرًا من مصادر الثقافة، وكانت تضيء عالمنا بالمعرفة.

ووجهت الشكر للفنان الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية السابق، على جهوده في هذا الصرح العظيم، لافتا إلى أنه اعتذر عن حضور الحفل لانشغاله بأعمال أخرى.

وتبلغ مساحة المسرح 1500 متر مربع ومكون من خشبة مسرح فتحتها 20 مترًا وعمق 14 مترًا وارتفاع يصل إلى 6 أمتار وكواليس 3 أمتار ونصف ويتسع إلى 200 مقعد ثابت، بالإضافة إلى إمكانية وضع 500 مقعد إضافى، وذلك يرجع إلى تصميمه المرن وإلغاء الحد الفاصل ما بين الصالتين صالة الجمهور وصالة التمثيل، مما يسمح فى تلبية احتياجات الفنانين في أشكال وأساليب المسرح المختلفة.

مسرح دولت أبيض بجامعة اللقاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن افتتاح مسرح "دولت أبيض" قريباً، و الذي بدأ العمل فيه بالمدينة الجامعية منذ 18 شهرًا بعد وضع حجر الأساس في مايو 2020 .

وقال الخشت إنه تم تجهيز المسرح وفقًا لأحدث التقنيات العالمية ليكون منارة تدعم رسالة الفن الراقي وتساهم في إحداث نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي، وتقديم جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة لمصر والعالم.

تأسيس مسرح اسم فوزي فهمي

منذ إعلان رحيل الدكتور فوزي فهمي، أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون فى شهر أكتوبر الماضى، تداولت أنباء عن تأسيس مسرحاً يحمل اسم أستاذ الدراما فوزي فهمي بأكاديمية الفنون، خاصة بعد إطلاق اسمه على الدورة الـ28 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريب؛ خاصة أنه المعلم والأستاذ للعديد من الأكاديميين والباحثين المسرحيين فى مصر والعالم العربى، والذى أثرى المكتبة العربية بالعديد من كتاباته المسرحية والنقدية، فى الوقت نفسه يعد فوزي فهمي صاحب فكرة تأسيس مسرح يحمل اسم الدكتورة نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.