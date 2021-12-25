4 أعضاء مُهددة بالإصابة بـ«سرطان الثدي النقيلي».. تعرف عليها

«سرطان الثدي» ورم حبيث لا يتوقف عن الانتشار، حيث سرعان ما ينتشر في جسم المصاب يصل إلى العظام أو المخ أو الرئتين أو أجزاء أخرى من الجسم.

ويمكن أن تعتمد الأعراض على مكان وجود السرطان في الجسم، ويصف الأطباء سرطان الثدي النقيلي بالسرطان المنتشر، أو المرحلة الرابعة منه، فهو مرحلة متقدمة من سرطان الثدي يصيب نحو 30% من المصابين بسرطان الثدي.

علامات سرطان الثدي النقيلي

يمكن أن تشمل الأعراض العامة لسرطان الثدي النقيلي فقدان الشهية ، وفقدان الوزن، والتعب، وتعتمد الأعراض الأخرى عادةً على مكان انتشار السرطان ، ويعرف أيضًا باسم النقائل ، ومقدار وجوده في جسمك، وتشمل المواقع الأكثر شيوعًا للورم الخبيث الدماغ والكبد والعظام والرئتين.

ونرصد في السطور التالية الأجزاء التي قد ينتقل إليها سرطان الثدي النقيلي..

1- الدماغ

إذا انتشر سرطان الثدي إلى الدماغ فقد تواجهين:

صداع الراس

تغييرات الرؤية

تغييرات الكلام

مشاكل الذاكرة



وقد تظهر بعض الأعراض تدريجيًا، لكن البعض الآخر قد يكون مفاجئًا، مثل التغيرات في الحالة المزاجية أو الشخصية، وقد تشير التغيرات المفاجئة في المزاج إلى انتشار سرطان الثدي إلى الدماغ.

2- العظام

قد ينتقل سرطان الثدي إلى العظام، والتي ليفاجأ المصاب بآلام عنيفة في العظام، وقد يصل الأمر إلى تهشمها أو ضعف في الذراع والساقين، إضافة إلي الارتباك والغثيان والقيء والإمساك بسبب زيادة الكالسيوم في الدم.

3- الكبد

قد لا يتسبب سرطان الثدي النقيلي الذي ينتشر في الكبد دائمًا في ظهور أعراض ، ولكن يواجه المصاب الأعراض التالية:

عدم ارتياح في البطن

ضعف

إعياء

فقدان الشهية

فقدان الوزن

4- الرئتين

عادة لا يسبب ورم خبيث في الرئتين أعراضًا على الرغم من الشعور في بعض الأحيان بضيق التنفس، ولكن قد تحدث أعراض أخرى مثل:

سعال مزمن

ألم

عدم الراحة في منطقة الصدر

التشخيص



في معظم الأحيان، يتبع تشخيص سرطان الثدي النقيلي تاريخًا للإصابة بسرطان الثدي، ويذكر أنه في بعض الحالات حوالي 5٪ إلى 10٪، لا يحدث التشخيص حتى ينتشر السرطان.

وعادة ما يكون هذا الشخص مصابًا بنوع أكثر عدوانية من سرطان الثدي ، أو ربما شخص لم يخضع لتصوير الثدي بالأشعة السينية لعدة سنوات ولا يقوم بالضرورة بإجراء فحوصات ذاتية ، لذلك بحلول الوقت الذي يدركون فيه أن هناك شيئًا خاطئًا ، يكون الأمر أكثر تقدمًا ، "يقول سترافولا أ. أوتيس ، طبيب أورام بمستشفى بروفيدنس سانت جوزيف.

ومع كون سرطان الثدي النقيلي هو شكل خطير من أشكال السرطان المتقدم ، إلا أن العلاج يمكن أن يساعد في تحسين احتمالات البقاء على قيد الحياة، وتشمل العلاجات العلاج الهرموني والإشعاعي والعلاج الكيميائي .