«السيسي» يفتتح محور عدلي منصور ومجمع الصناعات ببني سويف (فيديو)

بمليار و147 مليون جنيه

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس محور عدلي منصور وهو من أكبر المحاور التنموية التي تم تنفيذها على مستوى محافظات الصعيد، وبلغت تكلفة إنشائه مليارًا و147 مليون جنيه، حيث يضم المحور 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقي، ليصل إجمالي طول المحور إلى 7 كم، حيث يهدف إلى ربط المناطق الصناعية ببياض العرب والمحاجر والمناطق السياحية والأديرة والكنائس والطريق الصحراوي الشرقي وطريق الجيش الحر شرق النيل بمناطق التنمية الصناعية بكوم أبوراضي والمناطق الزراعية غرب بنى سويف، وجنوب الفيوم وطريق الصعيد الصحراوي الغربي غرب النيل، مرورًا بالمناطق السكنية والزراعية ومدينة بني سويف في وادي النيل.

الافتتاح

كما افتتح الرئيس مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة ببياض العرب، والذي يعتبر أحد أهم صروح دعم المشروعات الصغيرة، وتكلف إنشاؤه 901 مليون، على مساحة 70 فدانًا، ويتكون من 20 هنجرًا، بإجمالي 266 وحدة صناعية، بهدف توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في توفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

الافتتاح

افتتاح عدد من المشروعات القومية

ويأتي ذلك في إطار قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد ضمن فاعليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددًا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

الافتتاح

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، إن المحافظة شهدت خلال الـ7 سنوات ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد تنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية والخدمية، والتي بلغ تخطت تكلفتها الـ105 مليارات جنيه، حيث استهدفت تلك المشروعات تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده.

الافتتاح

نقطة جذب واعدة

وأوضح «غنيم» أن المشروعات جعلت من بني سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات وهيئة بيئة الأعمال لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية، ما نقلت بني سويف من خانة الأكثر فقرًا للأكثر جذبًا للاستثمارات، ما أضاف تحسنًا ملموسًا على مستوى معيشة المواطنين.

الافتتاح

بث مباشر