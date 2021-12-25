السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمليار و147 مليون جنيه

«السيسي» يفتتح محور عدلي منصور ومجمع الصناعات ببني سويف (فيديو)

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس محور عدلي منصور وهو من أكبر المحاور التنموية التي تم تنفيذها على مستوى محافظات الصعيد، وبلغت تكلفة إنشائه مليارًا و147 مليون جنيه، حيث يضم المحور 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقي، ليصل إجمالي طول المحور إلى 7 كم، حيث يهدف إلى ربط المناطق الصناعية ببياض العرب والمحاجر والمناطق السياحية والأديرة والكنائس والطريق الصحراوي الشرقي وطريق الجيش الحر شرق النيل بمناطق التنمية الصناعية بكوم أبوراضي والمناطق الزراعية غرب بنى سويف، وجنوب الفيوم وطريق الصعيد الصحراوي الغربي غرب النيل، مرورًا بالمناطق السكنية والزراعية ومدينة بني سويف في وادي النيل.

5ec975e6-97f3-42f1-bcc0-a01228dd2e59
الافتتاح

كما افتتح الرئيس مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة ببياض العرب، والذي يعتبر أحد أهم صروح دعم المشروعات الصغيرة، وتكلف إنشاؤه 901 مليون، على مساحة 70 فدانًا، ويتكون من 20 هنجرًا، بإجمالي 266 وحدة صناعية، بهدف توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في توفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

4cec2225-703c-4380-84b0-15b4a68846c7
الافتتاح

افتتاح عدد من المشروعات القومية 

ويأتي ذلك في إطار  قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد  ضمن فاعليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددًا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

3059b896-d3d2-44b8-a5d7-b59d5fdc8ef7
الافتتاح

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، إن المحافظة شهدت خلال الـ7 سنوات ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد تنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية والخدمية، والتي بلغ تخطت تكلفتها الـ105 مليارات جنيه، حيث استهدفت تلك المشروعات تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده.

a12fe26f-5c44-48e6-b4e9-64ad67bef2b8
الافتتاح

نقطة جذب واعدة

وأوضح «غنيم» أن المشروعات جعلت من بني سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات وهيئة بيئة الأعمال لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية، ما نقلت بني سويف من خانة الأكثر فقرًا للأكثر جذبًا للاستثمارات، ما أضاف تحسنًا ملموسًا على مستوى معيشة المواطنين.

776f75dd-ed0f-470d-869b-1a81c01654f1
الافتتاح

بث مباشر

بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي عدلي منصور المشروعات القومية مجمع الصناعات الطريق الصحراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

أمطار متقطعة ونشاط رياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

الرؤية والإنجاز.. دول الخليج وأمن مصر القومى: دعم وتعاون

«السيسي» يفتتح محور عدلي منصور ومجمع الصناعات ببني سويف (فيديو)

ضبط 860 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية لمدة أسبوع (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر