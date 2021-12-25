السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير السياحة يبحث الخطوات التنفيذية لإعادة بناء المتحف القومي ببورسعيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الخطوات التنفيذية في إعادة بناء المتحف القومي في موقعه بشارع فلسطين، المُطل علي المجري الملاحي.

وتفقد الدكتور خالد العناني المنطقة، واطلع على التخطيط السابق للمتحف، وبحث مع المختصين بالآثار عدد القطع الأثرية الكبيرة المتواجدة داخل المخازن، والمساحات المتوفرة، وتطرق الحديث إلى أماكن الخدمات والأمن.

وبحث الوزير مع اللواء عادل الغضبان نسب ملكيات الأرض والتي تجمع بين هيئة قناة السويس بالنسبة الأكبر ومحافظة بورسعيد في المرتبة الثانية، والآثار بما يقرب من 10 بالمائة.

حرص الوزير علي تفقد المنطقة المحيطة بالمتحف، وتحدث عن سبل منع سير السيارات من شارع فلسطين، وذلك من أجل إعادة بناء هذا الكيان الأثري العظيم ليكون في مدخل  قناة السويس.

وتشهد المنطقة التي يتواجد بها المتحف أعمال تطوير كبيرة حيث تضم ساحة مصر، وتمثال عظمة مصر، وبلغت تكلفة تطوير المنطقة 35 مليون جنيهًا بالمشاركة المجتمعية.

من جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المنطقة المتواجد بها الممشي السياحي، سوف تشهد تطويرًا كبيرًا يجعلها أحد أهم المناطق السياحة في العالم، خاصة وأن موقعه مُطل علي المجري الملاحي، إلا أن المبنى المتواجد الأن قد حجب الرؤية عن السائحين وأبناء المدينة.

وأكد الوزير أن تزامن إقامة المتحف القومي مع تطوير ساحة مصر ووضع تمثال عظمة مصر، وتطوير حجر دليسيبس، سوف يحول واجهة المحافظة السياحية، وسوف يكون فرصة لالتقاء الثقافات حول العالم، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو دعم ملف السياحة في المحافظة وتعظيم الإستفادة للمحافظة وابناءها.

وأكد الوزير أن تزامن إقامة المتحف القومي مع تطوير ساحة مصر ووضع تمثال عظمة مصر، وتطوير حجر دليسيبس، سوف يحول واجهة المحافظة السياحية، وسوف يكون فرصة لالتقاء الثقافات حول العالم، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو دعم ملف السياحة في المحافظة وتعظيم الإستفادة للمحافظة وابناءها.

هيئة قنا المجر الاثر متحف قناة السويس وزير السياحة وزير قامة سياح تخطيط

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

أمطار متقطعة ونشاط رياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

كيف تواجه مصر التناقص الطبيعى للبترول والغاز بالحقول المتقادمة؟

«خليك مع ضميرك».. حملة للرقابة الإدارية لمكافحة الفساد (فيديو)

تفاصيل التحقيقات فى مقتل طفل على يد الزوج الثالث لأمه بالتبين

الرئيس السيسى: مدينة الروبيكى فكرة موجودة من 2004 والتنفيذ تم من سنتين فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر