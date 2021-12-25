وزير السياحة يبحث الخطوات التنفيذية لإعادة بناء المتحف القومي ببورسعيد

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الخطوات التنفيذية في إعادة بناء المتحف القومي في موقعه بشارع فلسطين، المُطل علي المجري الملاحي.

وتفقد الدكتور خالد العناني المنطقة، واطلع على التخطيط السابق للمتحف، وبحث مع المختصين بالآثار عدد القطع الأثرية الكبيرة المتواجدة داخل المخازن، والمساحات المتوفرة، وتطرق الحديث إلى أماكن الخدمات والأمن.

وبحث الوزير مع اللواء عادل الغضبان نسب ملكيات الأرض والتي تجمع بين هيئة قناة السويس بالنسبة الأكبر ومحافظة بورسعيد في المرتبة الثانية، والآثار بما يقرب من 10 بالمائة.

حرص الوزير علي تفقد المنطقة المحيطة بالمتحف، وتحدث عن سبل منع سير السيارات من شارع فلسطين، وذلك من أجل إعادة بناء هذا الكيان الأثري العظيم ليكون في مدخل قناة السويس.

وتشهد المنطقة التي يتواجد بها المتحف أعمال تطوير كبيرة حيث تضم ساحة مصر، وتمثال عظمة مصر، وبلغت تكلفة تطوير المنطقة 35 مليون جنيهًا بالمشاركة المجتمعية.

من جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المنطقة المتواجد بها الممشي السياحي، سوف تشهد تطويرًا كبيرًا يجعلها أحد أهم المناطق السياحة في العالم، خاصة وأن موقعه مُطل علي المجري الملاحي، إلا أن المبنى المتواجد الأن قد حجب الرؤية عن السائحين وأبناء المدينة.

وأكد الوزير أن تزامن إقامة المتحف القومي مع تطوير ساحة مصر ووضع تمثال عظمة مصر، وتطوير حجر دليسيبس، سوف يحول واجهة المحافظة السياحية، وسوف يكون فرصة لالتقاء الثقافات حول العالم، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو دعم ملف السياحة في المحافظة وتعظيم الإستفادة للمحافظة وابناءها.

وأكد الوزير أن تزامن إقامة المتحف القومي مع تطوير ساحة مصر ووضع تمثال عظمة مصر، وتطوير حجر دليسيبس، سوف يحول واجهة المحافظة السياحية، وسوف يكون فرصة لالتقاء الثقافات حول العالم، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو دعم ملف السياحة في المحافظة وتعظيم الإستفادة للمحافظة وابناءها.