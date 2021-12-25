السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير السياحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان ساحة مصر والممشى السياحي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مشروع ساحة مصر بحي الشرق، وذلك فى إطار زيارة السيد وزير السياحة والٱثار لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات السياحية، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

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جانب من الجولة

وخلال الجولة، استمع محافظ بورسعيد ووزير الآثار لشرح القائمون علي تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير ساحة مصر، حيث يتضمن إنشاء تمثال مصر ويسمي "أم الدنيا" وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس  ، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

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جانب من الجولة

كما تفقد المحافظ والوزير الممشى السياحي بداية من ديليسبس للتعرف على خطة التطوير بالمنطقة،  كما تفقد وزير السياحة ومحافظ بورسعيد أرض المتحف القومي بالمنطقة.

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جانب من الجولة

وأشاد وزير السياحة والآار بمشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر، مؤكدا أنه يعد إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاؤها في بورسعيد، مشيدا بتصميم التمثال الذي يتوسط ساحة مصر مؤكدا أنه حالة فنية حضارية تعكس تاريخ المحافظة

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جانب من الجولة

وأطلع الوزير على الساحة التي تعتبر أول ما يشاهده السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس ضمن قافلة الشمال، فضلًا عن أنها مقابلة للميناء السياحي الذي يستقبل السفن السياحية وعليها سياح من مختلف دول العالم، حيث تضم "ساحة مصر" منطقة "لاند سكيب" ونافورة مضيئة، فضلا عن تمثال من البرونز لملكة مصرية ممسكة بقرص شمس بأحد جوانب الساحة حمل اسم "عظمة مصر" بارتفاع كلي 20.6 متر، ونُحت على قاعدته الجرانيت من الخلف عبارة باللغتين العربية والانجليزية لتصف الدولة المصرية وحضارتها العريقة وهي: "هنا كان ضوء النهار ساطعًا قبل أن تشرق شمس الدنيا".

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جانب من الجولة
سياح تحقيق قناة السويس السياحية بداية يوسف على مصري

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وائل لطفي

معنى بورسعيد

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