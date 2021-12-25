برلمانى: افتتاحات «أسبوع الصعيد» طفرة كبيرة للإقليم

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي أسهم في عمل طفرة غير مسبوقة بقرى الصعيد، لم يكن أحد يتخيلها، جاء ذلك تعليقًا على افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات القومية بإقليم الصعيد.

ونوه النائب عيد حماد، في بيان له اليوم، إلى أن الرئيس السيسي خلال افتتاح سلسلة من المشروعات اليوم بقنا، أكد ضرورة متابعة الأوضاع في المجمعات الصناعية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية مسئولية المحافظ والحكومة المشتركة من أجل متابعة هذه المجمعات وتفادي المشكلات التي تواجهها بحيث تأتي بالنتائج المرجوة منها على أكمل وجه.



وتابع عضو مجلس النواب، أن شبكة الطرق الحديثة التي شهدها صعيد مصر، سواء عمل محاور ذكية وبنى تحتية متكاملة، ستكون بمثابة دعوة للاستثمارات الأجنبية في صعيد مصر، وهو ما سيعود بالنفع على أهالي الصعيد، بسبب توفير فرص العمل، وتحويل القرى لأماكن مستقبلة للعمال بدلًا من كونها في السابق طاردة للعمال.

ويواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم استكمال سلسلة الافتتاحات للمشروعات القومية بصعيد مصر وذلك ضمن أسبوع الصعيد.

وتشمل المشروعات التي ستفتتح اليوم افتتاح المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، وافتتاح المجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، وافتتاح المجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، وافتتاح المجمع الصناعي هو بمحافظة قنا، وافتتاح المجمع الصناعى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويجري العمل بخمس مجمعات صناعية أخرى.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددًا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.