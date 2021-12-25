«التطوير مستمر وهنساعد الناجح وغير الناجح».. رسائل السيسي من افتتاح مشروعات الصعيد

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المجمع الصناعي بالبغدادي في محافظة الأقصر، والمجمع الصناعي في بني سويف، حيث بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مشروعات جديدة، في محافظات الصعيد، ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وخلال الافتتاح؛ وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل مهمة للمواطنين.

"تقنين المصانع غير المرخصة"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقنين أوضاع المصانع الغير مرخصة، مضيفا: "الهدف اشرعنه واقنن وضعه"، متابعا: " كل يومين أبص الاقى وزارة الداخلية ماسكة مصانع بدون ترخيص، كان بيتعمله قضية.. قلت يا جماعة دي ناس حاولت تشتغل حتى لو كانت طريقتهم مش مظبوطة طيب انا اخليه مظبوط".

"احنا مش بنتصيد الغلط"

وأضاف الرئيس السيسي مستكملا حديثه عن المصانع غير المرخصة: "اشرعنه واقنن وضعه.. مسكناك غلط تعالى نعمل الصح.. لو مسكتوا مجموعة مصانع في القاهرة طيب أقرب منطقة فين؟، أقله تعالى اتحرك واشتغل وقنن وضعه ومش بنقنن الوضع علشان اخد منه حاجة، واوعي تكون فاكر أن بنتصيد الغلط.. انت حاولت حتى لو غلط، إحنا معاك في المحاولة بس متعملش غلط.. قولى الموضوع ده حجم المصانع قد إيه وحجم الأشغال؟.. اطمن بقا على التسويق هل إنتاجه ده قدر يبقا ليه نفاذ في الأسواق ولا إيه؟.

وتابع الرئيس السيسي: "بطرحه على الناس علشان تسمعنا علشان تعرف أن الحركة بناء مش حساب.. القضية أن عاوزك تبقا كبير وحاجة حلوة قوى في مصر.. تعالى نشتغل سوا أنا مش باصص على الإيجار ولو عاوزين تخفيض أكتر من كده ماشى.. اوعوا تفتكروا أن لما جينا نتكلم عن المجمعات الصناعية لما اتكلمنا عليهم قولنا نعمله علشان نوفر وقت للناس.

"سهل أعمل مجمعات تاني"

وأكمل الرئيس السيسي: "بوفر الأرض وارفقها وابنى عليها واديك الترخيص كمان يعنى تلاتة أربع المشوار.. طيب انا اقدر اعمل تاني مجمعات زى دى؟، قوى سهل خالص نقدر نعمل قد ده 10 مرات".

"الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، مضيفا: "لما ألبس قميص من مصر وكل المستلزمات الأخرى بكده بمستوى بره يبقا كده وفرت فرص عمل وعُملة صعبة وزودت الناتج المحلى".

"مصرون على النجاح"

وأضاف الرئيس السيسي "نرجع لتجربة تانية بتاع مدينة الأثاث عملنا نفس الكلام، لكن تحرك الناس من دمياط لمدينة الأثاث مكنش بالسرعة اللى إحنا عاوزينها، فيه حاجة عندنا المفروض كنا وفرلنالهم منشآت ومستلزمات الخشب، لما متعملتش الراجل في المدينة بيجيب الحاجة على رجله هناك هيركب مواصلة.. صرفنا مليارات ومُصرين على النجاح مش علشان ننجح فكرتنا.. المنتج المحلي منتج كويس، وقد يكون قوى، لكن تحتاج المنافسة بيه داخل وخارج مصر".

"تطوير المنتج"

وتابع الرئيس: "لو مكونتش يا مصنع تطور، وهنساعدك ولو محتاجين تجيبله ناس من بره تطور الأذواق مستعدين..اوعوا تفتكروا وإحنا بنعمل منطقة صناعية مستنيين حاجة، الـ 10 مليار لو موجودين في البنك هايجيب مليار جنيه.. تفتكروا إيجارات المجمعات هيجيب كده؟".

"الاهتمام بالصناعات التكنولوجية"

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالصناعات التكنولوجية المتقدمة، قائلا: "الناس اللى بتشتغل في التكنولوجيات المتقدمة.. اليوم بتاعه بـ 10 آلاف و20 ألف جنيه كمان.. اليوم مش الشهر.. مش الاشغال البسيطة".

"يجب أن تكون المجمعات الصناعية جاهزة"

وأضاف الرئيس السيسى "طب نخلص الأشغال البسيطة الأول"، مشددا على أن المجمعات الصناعية الجديدة يجب أن تكون جاهزة بشكل كامل من ناحية توفير الكهرباء والمياه والغاز".

وقال الرئيس السيسي: "العدادات تكون راكبة موجودة.. علشان اللى يدخل المجمعات دى مش يعمل حاجة تانية.. وحتى المساكن اللى بنعملها لازم يكون فيها كهرباء وغاز ومياه.. وتحركنا كده ولما شوفنا النجاح في الروبيكى.. قولنا نكمل ونعمل منشآت تانية".

"الدولة تنفذ نموذج ناجح"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تنفذ نموذجا جيدا خلال العمل في مجال الصناعة، الروبيكى نموذج قابل للنجاح في ظل التطور الكبير الذى يشهده العالم، قائلا: "بقول الكلام ده للناس اللى شغالة في الصناعة.. لازم نعمل حاجة قابلة للنجاح.. التطور مش في مصر بس.. ده في الدنيا كلها.. حد هيجى يقولك الاشتراطات البيئية انت عامل فيها ايه.. فيه كلام كتير".

"الروبيكي نجحت لما الدولة اتدخلت"

وأضاف الرئيس: "ممكن البضائع كويسة ويصعب إنفاذها في الأسواق الخارجية.. تجربة الروبيكى مش نجحت إلا لما الدولة تدخلت.. الروبيكى تجربة نجحت لما الدولة دخلت.. وجه المهندس طارق – وزير الصناعة وقتها- قالى مش قادرين ننقل الناس.. انقل الناس على حسابنا.. قولتله ننقلهم على حسابنا .. قولتله ماشى.. ودفعنا 100 مليون جنيه على حسابنا.. حد تانى يقول لا انتم بتدلعوا".

وتابع الرئيس السيسى: "بنديله المكان اللى قاعد فيه وكل حاجة.. بناخد الناس على قد تجربتهم.. انا شايف الصح وصاحب المصلحة أن البلد تطلع قدام.. والناس تغنى ويبقى عندها طاقات وعمر الصناعات البسيطة ما تعمل غنى".

"مساعدة الناجحين وغير الناجحين"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساعدة النماذج الناجحة وغير الناجحة، قائلا خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى الصعيد:"اللى ينجح أكتر نساعده أكتر.. واللى مينجحش نساعده أيضا".

"التطوير مبينتهيش"

وقال الرئيس السيسي: "لسه المشوار مخلصش، التطوير والتحديث مبينتهيش.. فيه الدعم الفني بمدارس ومكاتب استشارية، وموظف من التجارة بالتنسيق مع المحافظة للمجمعات، والمحافظ يقدر ينظم عملية النقل علشان الناس اللى بتفتح تجد وسيلة انتقال كويسة".

"الروبيكي فكرة موجودة من 2004"

قال الرئيس السيسى: "الروبيكى فكرة موجودة من عام 2004.. في 2004 كانت فكرة صح وتحدد المكان وكان صح وكل حاجة لكن امتى المدنية تدخل الإنتاج الحقيقى.. من سنتين بس.. بقول الكلام ده.. ما هو كنا موجودين.. لما جينا ندخل في الموضوع لو عملت الموضوع ده هو خاف وقتها.. واللى اتعمل هيشتغل ويدخل في الاقتصاد ونستفيد به.. وعلشان كده معانا 825 ألف مشروع المفروض بواحد يعنى نستفيد بـ 825 ألف أسرة".