السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: حكم شرعي بجواز استرداد الأسر البديلة لأموال أطفالها المتوفين

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

خاطبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لأخذ الحكم الشرعي في جواز استرداد الأسرة الكافلة المتمثلة في الأب البديل والأم البديلة للأموال التي قاموا بإيداعها في حساب الطفل المتوفى حال حياتهما في حالة عدم وجود فرع وارث للمكفول، حرصا على حقوق ودعم الأسر الراغبة في كفالة الأطفال الأيتام.

وأكدت الوزارة، أن اللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء ناقشت هذا الموضوع من كافة جوانبه الشرعية وانتهى بها الرأي إلى أنه من حق الأسر الكافلة أن تطلب استرداد الأموال التي كانوا قد خصصوها للمكفولين في هذه الحالة، وعلى اللجنة العليا للأسر الكافلة أن تجيبها في ذلك لأحقيتها بها شرعا لا سيما إذا كانت فى حاجة إليها أو قصدت إلى كفالة آخرين بها.

وأوضحت، أن رأي الهيئة استند إلى ما ورد في السنة النبوية من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك فى أحاديث نبوية تدعم كون الأسر الكافلة أولى بتركة من لا وارث لهم من المكفولين المتوفين من أهل القرية أو العتقاء المقضى لهم بالاستحقاق فى السنة المطهرة، لاسيما وأن أصل تركة المكفولين هى أموال سبق لتلك الأسر أن خصصتها لهم وكان حكم النبى (ص) لم يكن على سبيل التوريث وإنما كان بمقتضى المصلحة الشرعية المعتبرة بحكم الولاية العامة له (صل الله عليه وسلم).

هذا وقد دعمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى منظومة الأسر البديلة التي تعمل الوزارة على  تطويرها في الوقت الحالي، ووجهت بأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة والتي قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال كريمى النسب.
 

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي هيئة كبار العلماء كفالة الأطفال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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