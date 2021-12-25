السبت 25 ديسمبر 2021
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عالم

الصحة الفلسطينية تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات، و177 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و321 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي، حالتين فى قطاع غزة، وحالة فى سلفيت، وأخرى فى طولكرم.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة إلى وجود 52 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 103 مصابين، بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، ارتفاع عدد المصابين بمتحور أوميكرون إلى 23 حالة، عقب تسجيل 5 إصابات جديدة، وجميعهم دون أعراض شديدة.

وأضاف الشخرة، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الإصابات المسجلة هي لأشخاص خالطوا مصابين أتوا سابقا من خارج البلاد، ولم يلتزموا بالحجر الصحي، ولذلك جرت المخالطة لأقاربهم.

وأوضح الشخرة أن المصابين بالمتحور الجديد، هم من محافظات رام الله، وبيت لحم، وأريحا، وجميعهم داخل الحجر المنزلي، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية تقوم بمتابعة حالتهم الصحية، مؤكدا أن هناك جهودا حثيثة تقوم بها مختبرات الصحة الفلسطينية لكشف أي حالات جديدة سواء على المعابر، أو من القادمين، أو لبعض الحالات التي تأتينا من داخل أراضي عام 1948.

وتابع الشخرة "ارتفاع عدد الإصابات هو بسبب هذه الطفرة المنتشرة بشكل سريع جدًا، ويصيب الكثير من الأشخاص في حال كانت هناك مخالطة ولو بسيطة جدًا".

وأوضح الشخرة، أن الأعراض حتى اللحظة هي خفيفة، ولكن قد يستدعى دخول المصاب المستشفى، وأنه لا يوجد حتى الآن حالات في المستشفيات الفلسطينية بهذا المتحور الجديد.

كورونا الصحة الفلسطينية إصابات وفيات وزيرة الصحة الفلسطينية

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