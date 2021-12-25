السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية»: ضبط أفراد عصابة لسرقة السيارات ببورسعيد

سرقة السيارات
سرقة السيارات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد قيام 3 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذين من دائرة مدينة بورسعيد مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (8) وقائع بدوائر أقسام شرطة (الشرق - الضواحي - المناخ - العرب - الزهور)، كما أرشدوا عن السيارات لدى عميلهم سىء النية" (عامل - مقيم بمحافظة الدقهلية) باستهداف الأخير أمكن ضبطه، والسيارات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمن تشكيل عصابي وزارة الداخلية الدقهلية مديرية أمن ضبط شرطة

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وائل لطفي

معنى بورسعيد

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