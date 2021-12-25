السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أشخاص لإدارتهم مخزنًا دون ترخيص فى المطرية 

متهمين
متهمين

نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم السبت، في ضبط 3 أشخاص بالمطرية لإدارتهم مخزن إعادة تصنيع وتعبئة زيوت السيارات دون ترخيص، مستخدمين رواسب الزيوت وإعادة بيعها بوضع علامات تجارية لشركات مشهورة.

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات مؤكدة من المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بقيام 3 أشخاص (جميعهم مقيمون بدائرة القسم) بإدارة شقة كائنة بالعقار محل سكن اثنين من المتهمين كمخزن دون ترخيص، واستغلالها في إعادة تصنيع وتعبئة زيوت السيارات، مُستخدمين في ذلك رواسب الزيوت المستهلكة وخامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية لعدة شركات، مما يؤدى إلى إتلاف السيارات.

وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة، كما عُثر بداخلها على 20 جركن زيت سيارات مُعد للبيع- كمية من مسحوق يستخدم فى تفتيح ألوان الزيوت- 36 كرتونة فارغة مدون عليها علامات تجارية لعدة شركات- 80 جركن فارغا مدون عليها علامات تجارية لعدة شركات- برميل يحوي كمية من رواسب الزيوت- كرتونة بداخلها مجموعة من الأغطية.

واعترفوا بإدارتهم المخزن دون ترخيص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة زيوت سيارات مغشوشة مجهولة المصدر قسم شرطة المطرية مخزن بدون ترخيص مدير عمليات علامات تجارية المطرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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