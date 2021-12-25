«معًا في مكافحة الفساد».. دورة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد للأئمة والواعظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق دورة متخصصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد للأئمة والواعظات بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضحت الأوقاف، أن الدورة التدريبية سوف تبدأ غد الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام من 26/ 12/ 2021 إلى 28/ 12/ 2021، لعدد 50 إمامًا وواعظة، وذلك بمراعاة جميع ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة والواعظات المذكورين والمذكورات الحضور بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الساعة 9 صباحًا، علمًا بأنه سيتم توفير إقامة بأكاديمية الأوقاف الدولية للأئمة والواعظات الراغبين في ذلك من خارج القاهرة الكبرى.

وأوضحت أنه سوف يتم نقلهم بمعرفة وزارة الأوقاف عقب انتهاء محاضرات وفعاليات اليوم الأول، ويمكن استقبال من يريد منهم أو منهن اليوم السبت 25/ 12/ 2021 بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة الفساد، وفي ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف وهيئة الرقابة الإدارية.

والأئمة والواعظات هم كالآتي:

1- أحمد مشحوت محمد حسان - الديوان.

2- محمد محمد محمود عبد الحليم - الديوان.

3- أحمد محمد عبد العال عبد الحميد - الديوان.

4- محمد حسن عبد العظيم حسن - القاهرة.

5- رمضان محمد عبد الغفار خاطر- القاهرة.

6- أحمد يونس أحمد عبدالغني - القاهرة.

7.السيد محمد عبد القادر

8.محمد طه رمضان رمضان

9.أحمد عبد الهادي علي محمد

10.علي عبد الجليل السيد الشوني

11.عبد الفتاح أحمد شعبان عبد الفتاح

12.سعيد محمد سعيد يوسف الفقي

13.أبو بكر إبراهيم حسين حسين

14.محمد وجدي سعد عبد الله سلامة

15.أيمن محمد محمود أحمد

16.محمد محمد عطية أحمد سليم

17.إسلام محمد خليفة إسماعيل

18.أسامة عبد الحفيظ سالم عارف

19.محمود عبد الفتاح حسن محمد.

20.محمد فتحي بدوى عارف

21.الشحات محمود علي البحيري

22.بسيوني فوزي قطب القطري

23.عبد الحليم فرج عبد الحليم

24.حجازي أحمد فتح الباب أحمد

25.رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ

26.مصطفى فوزي زكي محمد

27.محمد علي محمد الشاذلي

28.محمد مرعي سيد علي

29.إبراهيم شعبان رجب عبد الله

30.أحمد محمد محمد معوض مزروع

31. يوسف نبيل أبو القاسم سابق

32.أحمد ممدوح محمد عبد الحميد



33.منصور مصطفى منصور خلف الله

34.عبد اللاه حسين سالم عبد اللاه

35.آمال محمود علي البيومئ

36.تيسير محمد الفتوح محيسن

37.جيهان يس يوسف محمود عبد الحافظ

38.حنان متولي توفيق يوسف مختار

39.دينا محمد حسن جدامي

40.راوية عبد المنعم محمد خليل

41.سحر محمد شوقي محمد المرسي جعيصة

42.صفاء إبراهيم محمد عبد الغني

43.عبير أنور محمد خيري الرافعي

44.غادة علي محمد أحمد الإبياري

45.ماجدة حماية الله محمد إبراهيم

46.منال عبد المجيد محمود المسلاوي

47.ميرفت عزت محمد عثمان

48.ميسا جابر عبده وروري

49.نفين حسن أنور أحمد مختار

50.وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم