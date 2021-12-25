السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2766 حالة إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة فى تايلاند

تايلاند
تايلاند

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم السبت، عن تسجيل 2766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 30 حالة وفاة جديدة.

وقالت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم، إن 3805 مرضى خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و207 آلاف و438 حالة، وتعافى مليونان و148 ألفا و757.

وسجلت البلاد 30 حالة وفاة جديدة- 16 رجلا و14 امرأة- وتتراوح أعمارهم ما بين 35 و97 عاما وجميعم تايلانديون، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 21 ألفا و558 .

واستمرت عملية التطعيم في البلاد، حيث تم إعطاء 17ر102 مليون جرعة حتى أمس الجمعة.

وأوقفت تايلاند برنامجها الخاص بدخول الوافدين إلى البلاد دون الخضوع لحجر صحي، وذلك بعد أقل من شهرين من إطلاقه، بسبب مخاوف متعلقة بالانتشار المحتمل لمتحور "أوميكرون" من خلال السائحين القادمين إلى البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن اللجنة المعنية بمكافحة مرض "كوفيد- 19" في البلاد، والتي يترأسها رئيس الوزراء برايوت تشان- أوتشا، علقت الموافقة على دخول الزائرين للبلاد دون الخضوع لحجر صحي، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الرابع من يناير المقبل، في ظل تزايد حالات الإصابة بين الوافدين بالسلالة المتحورة من الفيروس.

ومن المقرر أن يتم تعليق العمل بنموذج "تيست آند جو" (وتعني اختبر وادخل)- الذي لا يلزم الوافدين بالخضوع للحجر الصحي، وكان يتعين بموجبه على السائحين الذين حصلوا على اللقاح كاملا فقط إجراء اختبار "بي سي آر" عند الدخول منذ نوفمبر، ثم الانتظار لليلة واحدة في الفندق الخاص بهم حتى ظهور النتيجة- لمدة أسبوعين، حسب ما قاله رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بعد عقد اجتماع طارئ للحكومة.

وزارة الصحة العامة التايلاندية تايلاند كورونا كوفيد اللقاح

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