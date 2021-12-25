السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة أسرة بالاختناق بسبب الغاز في البحيرة

تسريب غاز
تسريب غاز

تباشر جهات التحقيق بالبحيرة، إجراءتها في إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين، بالاختناق بسبب تسرب غاز سخان "الحمام" واستنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وصول مستشفى دمنهور التعليمي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة اختناق من تسريب غاز سخان بشقة بمساكن الميناء بمنطقة كوبري افلاقة بمدينة دمنهور.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- مآذن سعيد الدسوقى، 46 عاما، وزوجته تغريد متولى أبو زيد، 42 عاما، وأبنائهم مهند، 12 عاما، روفان، 9 سنوات، وشقيقة الزوجة رانيا، 40 عاما، مصابين بحالة اختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

الإسعاف النيابة غاز اول اكسيد الكربون النيابة العامة تسريب غاز

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