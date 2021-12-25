«الرؤية والإنجاز».. 21 ألف أداة رقابية بمجلس النواب خلال 7 سنوات

وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات المجالس النيابية في مصر خلال السبع سنوات الماضية فى الفترة من يونيو 2014 و30 يونيو 2021.

وكشف الكتاب عن استخدام 21 ألف أداة رقابية في مجلس النواب ما بين أسئلة، وطلبات إحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية خلال تلك الفترة، كما كشف الكتاب عن وجود 5.9 ألف رد شفهي وكتابي في هذا الصدد.

كما وثق الكتاب وجود ما يزيد عن 80 ألف طلب مُزكي من أعضاء مجلس النواب، و9 آلاف طلب آخر من أعضاء مجلس الشيوخ.

وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق كتاب يُوثق ما تم إنجازه على مدار 7 سنوات مضت؛ من أعمال تم تنفيذها في كل ربوع الجمهورية من مشروعات قومية وتنموية استهدفت جميع مناحي الحياة.