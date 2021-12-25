بأسلوب الخطف.. حبس سائق متهم بسرقة الهواتف المحمولة بالمعصرة

قررت جهات التحقيق بالمعصرة، اليوم السبت، حبس سائق «توك توك» 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة المعصرة حلوان محافظة القاهرة.

البداية بورود بلاغ من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص بخطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق مركبة «توك توك»- مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه وكذا 2 هاتف محمول مجهولى المصدر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «الخطف» وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بذات الأسلوب وأن الهاتفين حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.