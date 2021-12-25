السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

متصل يهين الرئيس الأمريكي جو بايدن بعبارة يستخدمها أنصار «ترامب»

بايدن
بايدن

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للإهانة من متصل أمريكي خلال لقاء عبر الفيديو بين الرئيس جو بايدن وزوجته جيل مع "قيادة دفاع الفضاء الجوي لأمريكا الشمالية" (نوراد) الذي يتعقب سانتا كلوس (بابا نويل) حول العالم،وهو تقليد أمريكي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المتصل لبايدن: "هيا بنا يا براندون"وهي عبارة مشفرة يستخدمها أنصار ترامب لشتم بايدن وذلك خلال مناسبة خاصة بعيد الميلاد بالبيت الأبيض.

وتبادل المتصل الذي يدعى جاريد وهو  والد لأربعة أطفال مع بايدن في البداية أحاديث مقتضبة مع أطفاله حول الهدايا التي يودون الحصول عليها في عيد الميلاد، كما أشار الرئيس إلى قاسم مشترك مع جاريد وهو أن كليهما لديه ابن يدعى هانتر.

وفي نهاية الاتصال تمنى بايدن لجاريد عيد ميلاد سعيدًا، ورد جاريد: "أتمنى لكما ايضا عيد ميلاد رائعا ايضا، عيد ميلاد سعيدا، وهيا بنا يا براندون!".

وأجاب بايدن دون أن يبدو عليه أي رد فعل "هيا بنا يا براندون، أنا أوافق".

بينما كانت هناك علامات من الدهشة على وجه عقيلة بايدن.

عبارة "هيا بنا يا براندون" 

وفقًا للفرنسية فان هذا التعبير كناية عن تعبير مهين، ابتدعه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لشتم بايدن.

 

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