السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خبراء أمريكيون يحذرون من تأثيرات جائحة كورونا على الصحة العقلية للأطفال

أطفال
أطفال

 حذر مسؤولون وخبراء بالولايات المتحدة من تضرر الصحة العقلية لدى الأطفال مع قرب انتهاء العام الثاني من جائحة كورونا.


وأشارت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، إلى نقص العاملين في مستشفيات الأطفال مع تزايد عدد زيارات أقسام الطوارئ في مجال الصحة العقلية والانتحار وحالات الإصابة الذاتية في أول تسعة أشهر من عام 2021 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


وفي السياق نفسه، تواجه المدارس مشكلات نقص الموارد وعدم توافر تدابير المساعدة في مجال الصحة العقلية منذ عودة الكثير من الأطفال إلى الفصول الدراسية خلال فصل الخريف الماضي وزيادة أعراض الكبت والقلق لدى الأطفال بعد أن قلبت جائحة كورونا عالم هؤلاء الصغار رأسا على عقب.


وكانت عدة مؤسسات أكاديمية ومستشفيات في مجال صحة الأطفال قد أعلنت حالة طوارئ وطنية لحماية الصحة العقلية للأطفال خلال شهر أكتوبر بعد بدء موسم العودة للدراسة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

 

حماية الولايات المتحدة مدارس على دراسة ماضي عوده العاملين مستشفيات فصول الثانى كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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