الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حصيلة ضحايا الفيضة الصغرى فى الإسكندرية

انهيار عقارات بالإسكندرية
انهيار عقارات بالإسكندرية

انتهت نوّة الفيضة الصغرى التي اجتاحت محافظة الإسكندرية، مسببة وراءها وفاة شخصين وإصابة 4 وسقوط أجزاء من عقارين وشرفتين وتهشم عدة سيارات.

في صباح يوم الأربعاء، شهدت منطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية انهيار شرفة عقار قديم بشارع المشير أحمد إسماعيل، ولقي شخص مصرعه في سقوط سقف البلكونة على السيارة التي كان يقودها عند المرور أسفل العقار، كما تسبب ذلك في تهشم 3 سيارات.

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وتلقى حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع بلاغًا بسقوط سقف بلكونة بالدور الرابع علوي بالعقار تقاطع محمد شبل البسيوني مع شارع المشير، مما أسفر عن حالة وفاة، وتلفيات في ٣سيارات أسفل العقار.

وتوجه على الفور الجهات المعنية بحي شرق الإسكندرية، وقوات الأمن بقسم سيدي جابر، وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل حالة الوفاة بسيارة الإسعاف، والتنسيق مع المرور لرفع السيارات المتهشمة.

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وتبين من المعاينة أن العقار صادر له ٢ قرار ترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كما حررت الإدارة الهندسية بالحي عدة محاضر مخالفة بقسم الشرطة التابع لعدم تنفيذ قرار اللجنة وعمل الصيانات اللازمة للعقار.

وعصر أمس، سقطت أجزاء من عقارين بحي غرب الإسكندرية، حيث شهدت منطقة كرموز انهيار نصف عقار بـ30 حارة الحماسة من شارع يوسف الحكيم كرموز، مكون من أرضي، وطابقين علويين، وأسفر عن إصابة 4 بينهم أم وطفلتها الصغيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى الأميري الجامعي، وإخلاء 4 أسر بواقع ٢٠ فرد هم عدد سكان العقار.

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كما شهدت منطقة اللبان غرب الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار قديم بشارع صلاح الدين، دون حدوث إصابات، وأسفر ذلك عن تلف عدد من السيارات المتواجدة أسفل العقار، وتبين وبالمعاينة والفحص اتضح أن العقار بناء قديم وصادر له قرار إزالة.
وفي منطقة الحضرة وسط الإسكندرية، شهدت اليوم، سقوط أجزاء من شرفة عقار بشارع الجواهر، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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النوات الشتوية الإسكندرية انهيار العقارات نوة الفيضة الصغري الطقس السيء

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