«الرؤية والإنجاز».. حصاد «المركزي للإحصاء» ومعهد التخطيط خلال 7 سنوات

وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، خلال السبع سنوات الماضية فى الفترة من يونيو 2014 و30 يونيو 2021.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، وهو أول تعداد إلكتروني للسكان، ولأول مرة في مصر، والرابع على مستوى العالم.

أما بالنسبة للتعداد الاقتصادي 2017/2018، فتم تنفيذه باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة، طبقا لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية.

وعن أبرز الأبحاث والإحصاءات، تم إصدار بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، حيث يوفر بيانات للمساعدة في رسم السياسات للمساعدات الاجتماعية والاقتصادية، وقياس مستوى الفقر.

كما تم عمل مسح خصائص المجتمع المحلي 2020، حيث رصد التغيرات التي طرأت على القرى خلال الفترة ما بعد 2015.

وتم أيضا عمل المسح الوطني للشمول المالي 2020 (أسر ومنشآت)، حيث تساهم بيانات ذلك المسح في إنشاء قاعدة بيانات شاملة ترصد مدى وصول الخدمات المالية، والاستفادة منها للمشروعات المختلفة.

معهد التخطيط القومي

شارك معهد التخطيط القومي في إعداد تقرير التقييم الذاتي في إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء (محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية)، والذي تفضل رئيس الجمهورية بعرضه على الاتحاد الافريقي عام 2020.

كما نظم المعهد منذ عام 2016، خمسة مؤتمرات دولية سنوية، تعالج الموضوعات التنموية الملحة، وبخاصة من منظور أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويصدر المعهد تقريرا سنويا منذ عام 2018، تحت عنوان "حالة التنمية في مصر"، حيث يرصد مدى التقدم المحرز في إنجاز استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

كما يصدر المعهد سنويا، تقارير "أوضاع الأمن الغذائي في مصر" منذ عام 2017، والتي اهتمت بمتابعة أوضاع الأمن الغذائي، ومؤشراته عالميا ومحليا.

وأيضا، أصدر المعهد سلسلة من أوراق السياسات للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد المصري عام 2020.

تم تنفيذ خطة لترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات في خطة العام المالي 2020/2021، نتج عنها وفر بلغ 3 مليار جنيه.

كما تم استحداث معادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة من خلال إصدار خطة المواطن لكافة المحافظات لثلاثة أعوام متتالية (19/20، 20/21، 21/22).

وإطلاق مؤشرات جودة الحياة، الاحتياجات الأساسية لقياس أثر مبادرة "حياة كريمة"، على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية

تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، حيث يهدف لزيادة الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مستدامة من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.

وقام الصندوق، بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات "الخدمات الصحية المتنوعة، البنية الأساسية، الخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري"، وعقد شراكات دولية ومحلية، منها، توقيع شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم تحديد شركتين ليتم طرحهما للقطاع الخاص في البورصة المصرية وفق ضوابط محددة، وذلك في فبراير 2020.

وتأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية لدعم وتنفيذ التوجه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وساهمت الوزارة في تأسيس صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في 2019 والذي يعد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، وتنفيذ برنامج "حصر أصول الدولة غير المستقلة"، ووضع خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية.