الرؤية والإنجاز.. ماذا قال 15 رئيسًا عن السياسة الخارجية للرئيس السيسى؟

مثلت سياسة مصر الخارجية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسار إعجاب شديدًا لقادة المجتمع الدولي والإقليمي، لما أنجزته من خطوات لها تأثير واضح خلال السبع سنوات الماضية.

ولعبت مصر دورًا مهمًا وفعالًا في كافة قضايا المنطقة، وكذلك الملفات على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى إرساء الهدوء والسلام واحترام سيادة الدول، وهو ما أكد الثقل المصري العالمي.

الرؤية والإنجاز.. مسار مصر الدولي للتنمية

وكذلك، عملت سياسة مصر الخارجية على تحقيق التنمية والبناء في مرحلة ما بعد إنهاء النزاعات، وذلك لتخفيف المعاناة عن كواهل الشعوب الشقيقة، وحرصًا على توفير حقوق هؤلاء المواطنين في مستقبل ينعم بالسلم والأمن.

وتحدث 15 رئيسًا فى العالم حول السياسة الخارجية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، وما مثلته من دور فعال ومؤثر في مختلف القضايا دوليًا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

علق بايدن على أحدث تصعيد إسرائيلي أخير في غزة، شهر مايو الماضي، ودور مصر الحيوي في وقفه وعودة الهدوء، قائلًا: "أعرب عن خالص امتناني للرئيس السيسي، وكبار المسئولين، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في هذا الجهد الدبلوماسي، الذي ساعد في وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

تحدثت ميركل عن العلاقات القوية بين القاهرة وبرلين، قائلة: "مصر وألمانيا يربط بينهما تاريخ طويل وخاص، وتلعب مصر اليوم دورًا هامًا في كافة قضايا المنطقة".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد ماكرون أهمية العلاقات مع مصر: "توضح علاقاتنا المنتظمة جودة الشراكة الاستراتيجية التي تربط كلا البلدين، كما أن التسلسل الطويل للعمل الذي قمنا به جعل من الممكن تعميقها".

رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس

أوضح ميتسوتاكيس أهمية توثيق التعاون مع مصر، قائلًا: "العلاقات بين مصر واليونان علاقات وثيقة وتاريخية، ويتم دعمها في الوقت الحالي بالتعاون بين حكومتي البلدين، إن مصر واليونان تخدمان دائمًا الثوابت غير المتغيرة في البحر المتوسط، وتريدان أن يربط البحر المتوسط بين الشعوب ولا يفرق بينهم".

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

تحدث بن زياد عن العلاقات الممتازة بين القاهرة وأبوظبي، موضحًا: "العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة وتاريخية، مصر كان لها موقع متميز في قلب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، وكان يعدها قلب العالم العربي، وقد أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها وحصانتها في جانبها الشعبي".

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أعرب بن سلمان عن قوة العلاقات بين القاهرة والرياض، مضيفًا :"العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة في أعمق جذور العلاقات بين الدول، لا تتأثر بأي شكل من الأشكال".

ملك الأردن عبدالثاني الثاني

أشاد الملك عبدالله بالنهج المصري في عصر الرئيس السيسي، قائلًا: "أثني على الرئيس السيسي كثيرًا، لما يواجهه من تحديات كبيرة من أجل مساعدة بلاده لإعادة الاستقرار، ونحن في حاجة إلى مصر، إنها عماد الشرق الأوسط".

رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي

تحدث الكاظمي حول أهمية العلاقات مع القاهرة، متابعًا: "مصر أدت تجربة متميزة في عملية الإعمار، والعراق يحتاج للاستفادة من التجربة المصرية في إعادة بناء العراق، وأبوابنا مفتوحة لكل آفاق التعاون مع مصر".

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

أعرب مودي عن إعجابه الشديد بشخصية الرئيس السيسي، وسياسته الخارجية، قائلًا: "صاحب السعادة، الرئيس السيسي أنت رجل تتمتع بالكثير من الفطنة في الداخل والخارج، و1.25 مليار شخص من الهند سعداء برؤيتك في بلادهم".

الرئيس الصيني شي جين بينج

أعرب جين بينج عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين الصين ومصر، مضيفًا :"من أهداف زيارتي لمصر هو مواصلة التخطيط لمستقبل العلاقات بين البلدين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعميق التعاون العملي بين البلدين في كل المجالات والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى جديد".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد بوتين قوة العلاقات التي تجمع القاهرة وموسكو، قائلًا: "علاقات روسيا ومصر تتطور اليوم بقوة، ونعمل على تطوير علاقتنا اليوم وبحيوية بالغة للغاية، فمصر وبلا أدنى شك، شريك موثوق لروسيا على الساحة الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص".

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف

أكد توقايف أن القاهرة دولة قوية في مختلف المجالات، موضحًا: "تعد مصر اليوم دولة قوية في العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما تلعب دورًا مهمًا بالنسبة لكازاخستان وتتبوأ مكانة كبرى في العالم العربي والقارة الإفريقية".

قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

أشاد بابا الفاتيكان بنهج مصر في إنهاء التطرف والعنف، قائلًا: "نقدر تأكيد الرئيس السيسي مرارًا على ضرورة التبرؤ من أيديولوجية الشر والعنف والتطرف من أجل بناء الحضارة".

رئيس وزراء إيطاليا السابق جوزيبي كونتي

أعرب كونتي عن حرص بلاده على تعميق علاقاتها بالقاهرة، مؤكدًا: "تحرص الحكومة الإيطالية على ترسيخ ودفع العلاقات مع مصر، بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا اقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط".

الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس

أكد أنستاسيادس أهمية الشراكة مع مصر، قائلًا: "مصر تعد شريكًا هامًا للاتحاد الأوروبي، وعاملًا هامًا للاستقرار في المنطقة في مجالات عدة مثل الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والهجرة".