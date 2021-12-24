الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أكاديمية الفنون تطلق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع «الصحة»

أكاديمية الفنون
أكاديمية الفنون

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة؛ بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية «المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام» حملة للتبرع بالدم بمقر الأكاديمية الرئيسي والمعاهد التابعة لها خدمة للمرضى المحتاجين للدم باستمرار.

وأوضحت أكاديمية الفنون في بيان صحفي لها، أن شروط التبرع بالدم ألا يقل عمر المتبرع عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام ولا يقل وزنه عن 50 كيلو، وألا يكون قد تبرع بالدم خلال ال 3 شهور الماضية للرجال وال 4 شهور الماضية للسيدات، وألا يكون قد أجري عملية كبرى أو صغرى أو غرز جراحية خلال ال 3 شهور الماضية، ألا يكون قد تم نقل دم إليه خلال عام، ألا يكون قد قام بخلع ضرس أو عمل حشو أو تنظيف أسنان خلال ال 3 شهور الماضية، ألا يكون قد حصل على جرعة لقاح كورونا خلال الأسبوعين الماضيين.

 مواعيد حملات التبرع بمقر الأكاديمية الرئيسي يوم " الثلاثاء والأربعاء " القادمين والموافقين 28 و29 ديسمبر، وبمقر الأكاديمية بالأرض الجديدة يوم الثلاثاء 4 يناير، كما ستقام بمقر المعهد العالي للسينما يوم الأربعاء 5 يناير.

أكاديمية الفنون دكتورة غادة جبارة وزارة الصحة حملة تبرع بالدم خدمات نقل الدم القومية

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