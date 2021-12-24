الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يهنئ دراسات المنصورة بحصولها على الاعتماد

د. محمد المحرصاوي
د. محمد المحرصاوي

هنأ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالمنصورة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، عميدة الكلية، بمناسبة اعتمادها وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأوضح رئيس الجامعة، أن انضمام كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة إلى شقيقاتها من الكليات الأخرى المعتمدة يؤكد على أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التميز والريادة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 24 كلية بجامعة الأزهر «عملية - ونظرية  - وشرعية» حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بجانب ذلك هناك العديد من  كليات الجامعة تقدمت مؤخرًا إلى الهيئة بملفات للحصول على الاعتماد وجارٍ مراجعتها خلال الفترة المقبلة.

زيارة ميدانية إلى مستعمرة الجذام

في سياق متصل، نظمت كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة فايزة سعودي، مديرة الكلية، زيارة ميدانية توعوية إلى مستعمرة الجذام، دعمًا لهم في مواجهة فصل الشتاء.

وأكدت عميدة الكلية أن الزيارة تأتي انطلاقًا من رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ كلية الدراسات الإسلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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