الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مفارقات قضية الآثار الكبرى.. التقرير الطبي: حسن راتب واعي وبصحة جيدة

قضية الآثار الكبرى
قضية الآثار الكبرى

 حصل «الدستور » على محضر تحقيق استجواب المتهم حسن كامل راتب، المحرر  بتاريخ 2/12/2021، والذي جرى فتحه في تمام الساعة 11:30 صباحا بمستشفى جامعة القاهرة القصر العيني.

ومن المفارقات  الملحوظة في ختام التحقيق أن المتهم حسن راتب طلب من ممثل النيابة العامة إخلاء سبيله، قائلا إنه يعاني من المرض الشديد، وأن حالته الصحية تبرر الإفراج عنه حتى يواصل علاجه، على الرغم من أن الطبيب المعالج أثبت في محضر التحقيق أن المتهم بصحة جيدة.

ووصل ممثل النيابة العامة قبيل افتتاح المحضر بقليل لمستشفى جامعة القاهرة القصر العيني، لاستجواب المتهم حسن كامل راتب.

وتقابل ممثل النيابة مع الطبيب المعالج «مدير الوحدة العلاجية» وبسؤاله شفاهه عما إذا كان يمكن استجواب المتهم سالف الذكر من عدمه فأجاب بأنه يمكن استجوابه، وأنه في حالة صحية واعية وإدراك كامل، وعليه بالدلوف لداخل الغرفة تبين تواجد عدد أربع أسرة فارغة من المرضى، وقد تبين تواجد المتهم بالسرير الثاني يسار الداخل لغرفة وحدة الرعايا ومثبت بيده المحاليل الطبية وأجهزة ويرافقه حراسة وبمناظرته، تبين أنه في حالة جيدة من حيث الإدراك والوعي، وبسؤاله شفاهًا عما إذا كان يمكن استجوابه من عدمه فأجاب بقدرته على التحدث، وأنه مستعد للاستجواب فاتخذنا من الغرفة مكانا لإجراء التحقيق عقب تفريغها من الحارين بها من الحراسة.

وبسؤال المتهم عما إذا كان لديه مدافعا يحضر معه إجراءات التحقيق فأجاب بحضور الأستاذ فريد الديب المحامي وطلب الحضور مع المتهم الماثل إجراءات التحقيق فمكناه من ذلك، وبمناسبة تواجد المتهم أمامنا شرعت في استجوابه بالآتي فأجاب: 

اسمى: حسن كامل راتب حسن السن: 75 سنة «سابق استجوابه» س/ ما هى صلتك بالمتهم / علاء محمد حسانين محمد؟ ج/ أنا بداية علاقتى بعلاء حسانين لما كان نائب فى مجلس الشعب وكان وكيل اللجنة الدينية والكلام ده كان في حدود عامي 2003 - 2004، واتعرفت عليه من خلال رئيس اللجنة الدينية آنذاك الدكتور أحمد عمر هاشم والعلاقة بينا كانت مجرد معرفة وكان بيجيلي عشان يطلع في قناة المحور أحيانًا وشغلتله بنته مراسلة في قناة المحور واستمرت العلاقة على هذا الشكل لغاية.

المفارقة الملحوظة في ختام التحقيق أن المتهم حسن راتب طلب من ممثل النيابة العامة إخلاء سبيله، وقال إنه يعاني من المرض الشديد وأن حالته الصحية تبرر الإفراج عنه حتى يواصل علاجه.

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محضر تحقيق استجواب حسن كامل راتب القصر العيني التقرير الطبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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