الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

جلسات مكثفة لهانى سلامة وفريق عمل «قلب واحد» للحاق بالموسم الرمضانى

هاني سلامة
هاني سلامة

يستعد الفنان هاني سلامة لخوض السباق الرمضاني المقبل، بعمل درامي جديد يحمل عنوان "قلب واحد"، والمقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن صناع المسلسل يعكفون خلال الفترة الحالية على التحضيرات اللازمة والتجهيزات النهائية للعمل، بالإضافة إلى عقد جلسات عمل مكثفة للانتهاء من مرحلة ترشيح الفنانين المشاركين في العمل وإبرام التعاقد معهم، وذلك استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيدًا لعرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2022.

ويقدم هاني سلامة لأول مرة خلال أحداث العمل شخصية رجل قانون يعمل في السلك القضائي، ويخوض العديد من الأحداث المثيرة التي سنراها على مدار حلقات المسلسل، ومن المقرر يبدأ التصوير فى أول يناير، ويعد مسلسل "قلب واحد"، أول عمل درامي يجمع النجم هاني سلامة مع المنتج ريمون مقار والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، الذي يعكف خلال الفترة الحالية على كتابة الحلقات الأولى من المسلسل.

مسلسل "قلب واحد" بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، ميريهان حسين، عائشة بن أحمد، وآخرين من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

وقدم هانى سلامة مسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

وكان هانى سلامة قد حل ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس على قناة dmc، وكشف عن أنه كان متخوفًا في بداية التمثيل، خاصة أنه كان يرغب في أن يكون "طيار" لأنه يحب السفر للغاية، مشيرًا إلى أن صاحبة المكتب أرسلته إلى مكتب "يوسف شاهين" وقابل وقتها الأستاذ رضوان الكاشف، وعمل بروفات لمدة أسبوع مع شيريهان، مضيفًا:" والحمد لله انطلقت من هنا".

2022 هاني سلامة رمضان 2022 جلسات عمل قلب واحد مسلسل

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