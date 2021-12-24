الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من النيابة ضد عصابة «السيارات» بالقاهرة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وارتكاب 3 وقائع سرقة بنطاق دائرة قسم منشأة ناصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية؛ للوقوف على نشاط المتهمين.

وأشارت معلومات وتحريات وحدة مباحـث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، إلى قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان، بتكوين تشكيل عصـابي تخصـص نـشـاطه الإجرامى فـى سـرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 حـوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما.

وأقرا بتصرفهما فى سيارتين بالبيع لدى عميليهما "سيئي النية"، شخصين لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الجيزة، وتم ضبطهما، وبحوزتهما السيارتان المستولى عليهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهما بالسرقة.

النيابة العامة حبس تشكيل عصابي سرقة السيارات منشأة ناصر

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وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

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