مواعيد معرض الكتاب 2022.. كيفية حجز تذاكر الدخول

مواعيد معرض الكتاب 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان وزير الثقافة عن انطلاق الدورة الـ 53، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد ومكان إقامة المعرض و كيفية حجز تذاكر الدخول و الدولة المشاركة كضيف شرف.



مواعيد معرض الكتاب 2022

تنطلق الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 26 يناير وحتى 6 فبراير المقبل داخل أرض المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، حيث استقبلت اللجنة المنظمة للمعرض بالفعل طلبات الناشرين الراغبين في المشاركة إلكترونيا عبر موقعها الرسمي خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 18 نوفمبر الماضي حيث تعكف حاليا على فحص كافة الطلبات للموافقة على مشاركتهم في المعرض الذي يعد من أكبر معارض الكتاب في مصر والشرق الأوسط حيث يحوي على كتب في كافة المجالات ( العلمية، الأدبية، الازياء والموضة، ...) بالإضافة إلى أنشطة الطفل.



كيفية حجز تذاكر دخول معرض الكتاب إلكترونيا 2022

تستعد اللجنة المنظمة لإقامة الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب لتفعيل الموقع الإلكتروني الرسمي لحجز تذاكر الدخول حيث يمكن الحجز بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع معرض الكتاب إلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة حجز تذاكر الدخول

كتابة بيانات الراغب في الحصول على تذكرة كاملة

تحديد عدد التذاكر المراد حجزها

توضيح الفئات العمرية

كتابة البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول

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الدولة المشاركة كضيف شرف في معرض الكتاب

تحل دولة اليونان كضيف شرف في مواعيد معرض الكتاب 2022 الذي تقام دورته المقبلة خلال الفترة من أواخر شهر يناير وحتى الأسبوع الأول من شهر فبراير حيث تم بالفعل على استضافتها من خلال دورة معرض البحر المتوسط الماضية، حيث يشهد المعرض توسيع 5 قاعات حيث تم تخصيص الأولي والثانية الناشرين المصريين والثالثة للناشرين العرب والاجانب والرابعة لعرض كتب التراث وتم تخصيص القاعة الخامسة لأنشطة الأطفال في حين يتراوح عدد الزائرين للمعرض الدولي للكتاب سنويا قرابة 3 ملايين مواطن مصريين وأجانب.

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