الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا السبت، نهارًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
الاسكندرية 19 12
وادى النطرون 19 11
طنطا 19 11
شبين الكوم 19 11
دمنهور 19 11
بلطيم 19 11
مطروح 18 10
السلوم 17 10
سيوة 17 05
بورسعيد 19 11
دمياط 19 11
الزقازيق 18 10
المنصورة 19 10
الاسماعيلية 20 11
السويس 20 11
العريش 17 11
رفح 17 11
رأس سدر 17 12
نخل 17 07
نويبع 20 14
طابا 18 10
كاترين 11 01
الطور 19 13
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 23 15
مرسى علم 23 15
الفيوم 19 08
بنى سويف 19 08
المنيا 20 09
أسيوط 20 08
سوهاج 21 09
قنا 22 09
الأقصر 22 09
أسوان 23 09
ادفو 23 09
أبوسمبل 21 10
الوادى الجديد 20 09
شلاتين 26 15
ابو رماد 25 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 24 16

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الوجه البحري طقس الصعيد

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