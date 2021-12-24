«الداخلية» تكشف لغز مقتل تاجر خردة فى القليوبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات مقتل أحد الأشخاص يعمل تاجر خردة في محافظة القليوبية، وأعلنت الوزارة عن ضبط مرتكب الواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من "إحدى السيدات"بغياب والدها تاجر خردة- مقيم بدائرة القسم عقب خروجه وبحوزته مبلغ مالي لمقابلة أحد الأشخاص "لا تعلم بياناته" بوساطة من أحد جيرانهم، مقاول "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، لشراء كمية من الخردة بمحافظة المنوفية وعدم عودته، وتبين أن هاتفه مُغلق بصفة مستمرة، توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المقاول المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بقصد السرقة عن طريق إيهامه للمجني عليه بتعرفه على أحد الأشخاص "تاجر خردة" وأن الأخير لديه كمية من الخردة يقوم بعرضها للبيع وأمده برقم "هاتف آخر للمتهم" وتجاوب مع المجني عليه على أنه التاجر الوهمي واتفقا على معاينة البضاعة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وعقب ذلك قام المتهم بالتعدي عليه مسببًا وفاته، واستولى على المبلغ المالي الذي كان بحوزته وألقى جثته بإحدى المناطق بدائرة المركز.

وتم العثور على جثة المجنى عليه، كما أرشد عن جزء من متحصلات الواقعة وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.