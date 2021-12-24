نجاح أول جراحة تقويم الكاحل الخلقي العمودي لرضيع في البحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجهود ونجاح طاقم الفريق الطبي بمستشفى حوش عيسى لأول مرة في إجراء تقويم وتصليح الكاحل الخلقي العمودي لطفل يبلغ من العمر عاما.

وقوم وصلح الفريق الطبي بمستشفى حوش عيسى، بقيادة الدكتور نصر القزاز، رئيس قسم العظام ورئيس الهيئة الطبية، والدكتور محمود عطية مقاوي، مدرس التخدير بجامعة الإسكندرية، والفريق المعاون، الكاحل الخلقي العمودي Congenital Vertical Talus والذي ينتج عنه اعوجاج شديد جداً في القدم والكاحل لطفل يبلغ من العمر عاما.

وأعرب اللواء هشام آمنة، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي الذي أجرى العملية ولإدارة المستشفى تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين، مؤكداً على حرص الدولة بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية فى ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية لتخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الإنتظار وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها، دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.